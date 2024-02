Tre maglie per il serale, tantissimi osipiti: le anticipazioni di Amici 2023

Nella giornata di ieri, venerdì 16 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 18 febbraio, alle 14 su Canale 5. Ad attenderci, come sempre, un incredibile appuntamento ricco di colpi di scena e sorprese. Cresce l’attesa per l’inizio del serale che, a quanto pare, prenderà il via il 23 marzo. È per questo che per i ragazzi è il momento più duro, dove devono riuscire a dimostrare ai loro professori di meritarsi la maglia del serale. Chi riuscirà ad accedervi? Chi, invece, verrà eliminato? Nel frattempo, gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana provano a difendere il loro posto, esibendosi a centro studio con performance di ballo e di canto.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

In queste settimane, più che mai, le gare di ballo e di canto sono fondamentali per dimostrare ai professori di meritarsi l’accesso al serale. A vincere la gara di canto sarebbe stata Martina, allieva di Anna Pettinelli; al secondo posto si sarebbero classificati Lil Jolie, Nahaze, Petit e Sarah, seguiti da Mida e Kia (al terzo posto). E ancora, in quarta posizione Holden e Malìa. In fondo alla classifica sarebbe arrivato Ayle, allievo di Anna Pettinelli.

Dustin e Gaia hanno è stato già ottenuto il loro accesso al serale e, dunque, possono dormire sono tranquilli. Al contrario, gli altri ballerini si sono esibiti per cercare di conquistare i giudici in studio. Così, a guadagnare il primo posto in classifica nella gara di ballo, sarebbe stata Lucia (allieva di Emanuel Lo), seguita in ordine di posizione da: Marisol e Kumo. A chiudere la classifica (a parimerito), due ballerini di Raimondo Todaro: si tratterebbe di Giovanni e Nicholas.

Una maglia per il serale

Dopo Dustin e Gaia, ad accedere al serale saranno, probabilmente, altri tre allievi. A quanto pare, potrebbe trattarsi di Martina, Marisol e Holden. E ancora, Dustin, Kumo e Giovanni, sarebbero stati protagonisti di una gara improvvisazione e a trionfare, sarebbe stato proprio il ballerino di Alessandra Celentano, Dustin. Grandi (e ulteriori) soddisfazioni per Holden, che avrebbe vinto la gara inediti contro Mida e Martina, aggiudicandosi la possibilità di partecipare ad un evento in Costa Smeralda.

Gli ospiti della ventesima puntata

Tantissimi gli ospiti attesi per la ventesima puntata del pomeridiano. In particolare, reduci da Sanremo, alcuni ex allievi della scuola di Amici: Annalisa, Irama, Maninni, The Kolors e la vincitrice, Angelina Mango. Alessandra Amoroso sarà ospite nella prossima puntata ed Emma era assente perché è a Londra. A ricoprire il ruolo di giudici nella varie gare: Ornella Vanoni (che ha giudicato la gara di canto) e Marcello Sacchetta (giudice della gara di ballo).