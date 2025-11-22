Tre nuovi ingressi, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

È tutto pronto per la nona puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 20 novembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 23 novembre, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la nona puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv.

- Attenzione spoiler -

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso dei giovani talenti. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stata Valentina, allieva di Rudy Zerbi, seguita da Michele, Gard, Opi. Al terzultimo e penultimo posto sarebbero arrivati Angie e Plasma. In fondo alla classifica troviamo, invece, Flavia (allieva di Anna Pettinelli).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stata Maria Rosaria (allieva di Alessandra Celentano); subito dopo di lei, Alex, Pierpaolo e Anna. Terzultimo e penultimo posto vedrebbero Emiliano e Paola e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivato Alessio, il ballerino di Emanuel Lo.

Gli allievi in sfida

Buone notizie per gli allievi in sfida dalla scorsa puntata; Maria Rosaria, Riccardo, Pierpaolo e Paola hanno trionfato contro i loro sfidanti e, per questo, per il momento, possono rimanere nella scuola. La nona puntata di Amici vedrà andare in sfida 4 allievi. Come sappiamo, quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida. È per questo che, oltre Alessio e Flavia – finiti in sfida perché ultimi nella loro categoria – a dover affrontare la prova saranno anche il cantante Plasma e uno tra i ballerini Paola ed Emiliano. E ancora, questa settimana gli allievi presenteranno anche i loro inediti. Infine, tre nuovi ingressi, Lorenzo ed Elena per il canto e Giorgia per il ballo.

Gli ospiti della nona puntata

Ospite d’eccezione della nona puntata del

pomeridiano. Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, anche(per il canto) e(per il ballo).