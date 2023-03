"Tre Sorelle", la commedia al femminile di Enrico Vanzina, arriva su Canale 5

Oggi, martedì 21 marzo, arriva in prima serata su Canale 5 "Tre sorelle", la commedia femminile di Enrico Vanzina. Le protagoniste saranno Chiara Francini, Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Rocio Muñoz Morales. Insieme alle 4 protagoniste, in un susseguirsi di equivoci e non detti, tipici delle commedie, si avvicenderanno i volti di Fabio Troiano, Nadia Rinaldi, Massimiliano Rosolino, Eleonora Pedron e Luca Ward.

L'anticipo di estate su Canale 5

Il film è ambientato tra Roma e il Circeo, e porta alla luce le nevrosi piccolo-borghesi, le inquietudini sentimentali e le disavventure che lo sguardo del regista riesce a cogliere per parlare dell'evoluzione della nostra società attraverso la lente della commedia. Un anticipo d'estate, quello che potremo vedere sul piccolo schermo grazie ad una sorta di "Sapore Di Mare" 2.0. Quel tipo di commedia, in fin dei conti, non ha mai stancato il pubblico italiano, sempre pronto ad accogliere di buon grado un po' di leggerezza, in particolar modo in questo periodo dell'anno.

"Essere donne è un compito difficile"

"Tre sorelle" apre con una citazione di Joseph Conrad: "Essere donna è un compito difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con gli uomini" e su questo clima, intimo e riflessivo, ma che non ha l'ambizione di prendersi mai troppo sul serio, proseguirà fino alla fine. Tra citazioni letterarie e cinematografiche, racconta di due sorelle in crisi di coppia, che si rifugiano nella villa di famiglia al mare per rilassarsi e ri-trovare se stesse. Alle due sorelle in "pausa di riflessione" si aggiungeranno l’altra sorella (che arriverà in villa in compagnia) e una massaggiatrice venezuelana appena diventata single. Il resto è tutto da scoprire.



Chiara Francini e Serena Autieri arrivano all'appuntamento con la prima serata di Canale 5 dopo i successi raccolti tra Sanremo, la prima, e sempre su Canale 5, ma al fianco di Michelle Hunziker, la seconda. A completare la squadra di Vanzina due volti che hanno saputo firmare già diversi successi cinematografici, quelli di Giulia Bevilacqua e Rocio Muñoz Morales. Le premesse per una serata leggera e dal sapore d'estate, ci sono tutte.