“Il triangolo? Mi ha rotto”. Helena esplode contro Zeudi al Grande Fratello

Helena Prestes

Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello. Il ritorno di Helena Prestes ha nuovamente destabilizzato gli equilibri tra i coinquilini e il risultato sono forti tensioni che non sembrano trovare uno sbocco pacifico, per l bene del reality che in questo modo fornisce materiale di discussione sia ai concorrenti che al pubblico. Negli ultimi giorni, sembrava si stessa formando un triangolo tra Javer Martinez, Zeudi Di Palma e la stessa concorrente brasiliana. Il pallavolista argentino è da tempo nel mirino di Helena ma lo è anche in quello di Zeudi e sembra essere proprio quest'ultima la scelta di Javier, che pare preferirla a Helena. Questo ha fatto inevitabilmente sbottare la concorrente, che si è sfogata con Amanda Lecciso.

" Mi dà fastidio, lei deve capire che io non faccio il triangolo ", ha dichiarato la brasiliana alla sorella di Loredana Lecciso. Ciò che sembra infastidirla maggiormente non è il due di picche netto, deciso e senza appello di Javier ma che lui le preferisca un'alta donna. Un sentimento quasi comprensibile, che scatena nella brasiliana un senso di profonda antipatia nei confronti di colei che, ormai, lei vede come la sua rivale in amore. " Non è coerente con quello che dice, si contraddice. Mi deve lasciar stare, darmi spazio ", ha proseguito Helena.

Uno sfogo che nasce dopo aver visto nell'altra stanza il pallavolista che abbracciava con un certo trasporto Zeudi Di Palma. Secondo alcuni spettatori, i due lo avrebbero fatto anche per far crescere la gelosia di Helena nei loro confronti e per farle capire che non c'è spazio per lei. Quasi come se fosse una provocazione, ben sapendo del carattere fumantino della brasiliana. Tutto questo ha ingenerato una certa voglia di rivalsa da parte di Helena. " Lei è ridicola, proprio ridicola. Mi ha rotto ", ha continuato nel suo sfogo con Amanda, incapace di metterle un freno.

Solo poche ore prima, tra le due donne c'era stato un avvicinamento e sembrava che tutto fosse tornato regolare tra loro ma l'ennesimoha fatto esplodere la brasiliana. Quel che potrebbe accadere da qui ai prossimi giorni non è dato saperlo, Zeudi sa di avere in mano "un'arma" da usare contro Helena per creare nuovi scontri ed è probabile che non si limiterà a brandirla.