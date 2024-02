Il trionfo di Beatrice Luzzi, le contraddizioni di Perla Vatiero: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda lunedì sera, 26 febbraio, la 39esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. Continuano gli scontri nel reality di Cinecittà che vede da una parte Federico Massaro e dall’altra Alessio Falsone. Proprio quest’ultimo, inoltre, pare essersi avvicinato particolarmente a Perla. Grandi emozioni, invece, per Simona Tagli che ha potuto riabbracciare la figlia Georgia. Beatrice Luzzi è la prima finalista di questa edizione del reality. Alessio, Federico, Grecia, Marco, Massimiliano, Paolo e Simona sono i concorrenti finiti al televoto della prossima puntata. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della trentottesima serata.



Concorrenti

Federico Massaro – voto 5

Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi è un attimo: così, questa settimana il drama ce l'ha regalato la carenza di latte. Probabilmente, forte dell'aver superato l'ennesimo televoto, il modello in questi giorni ha deciso di provocare - per sua stessa ammissione - il resto del gruppo. Infatti Federico viene attaccato da gran parte della Casa sull'argomento cibo. Alle accuse che gli rivolgono i compagni d’avventura, prima risponde “se non vi sta bene, votatemi” e poi, in diretta, sbotta prima con Perla e poi con Alessio. Un solo consiglio: caro il nostro Federico, se vuoi arrivare un po’ più in fondo, coltivare i "buoni rapporti" all'interno della casa aiuta, e non poco.

Marco Maddaloni – voto 6

È proprio lui a spaccare a metà la Casa. Il motivo? La sua scelta di preservare i giovani dal televoto; così, da una parte c’è chi lo considera uno stratega, dall’altra chi, invece, pensa che la sua sia soltanto una protezione. Il judoka, dal canto suo, continua a difendersi dicendo che la sua può essere vista come una strategia, ma che comunque questo è il suo modo di pensare. Ancora una volta, senza sgomitare riesce ad uscirne “pulito” e i dubbi sorgono sempre di più: il modus operandi di Maddaloni sarà sincero? Oppure nasconde un leggero desiderio di vittoria? D’altronde, trattandosi comunque di un gioco, chi non vorrebbe vincere?

Perla Vatiero – voto 4

Dopo le parole che le ha rivolto Mirko nell'ultima puntata, Perla avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle dinamiche del rapporto con Alessio. Dichiara prima di non sentirsi fidanza, poi rivela di essersi data una seconda possibilità. Insomma, una contraddizione continua. Lei si giustifica dicendo che all'interno della casa è difficile non creare complicità con le persone e che quella con Alessio sia semplicemente un'affinità, ma puramente amichevole. L'impressione è che arrivati a questo punto Mirko abbia le idee abbastanza chiare, Perla un po' meno. Avrà forse ragione Cesara quando chiede alla giovane salernitana: “Come fai a dire di essere innamorata di Mirko, ma non sentirti fidanzata?”.

Simona Tagli – voto 7

È entrata a gamba tesa nella Casa, un vero e proprio tsunami, ma nel bene e nel male dice sempre quello che pensa in maniera schietta senza nascondersi dietro un dito. Si è parlato tanto del rapporto della Tagli con la figlia, soprattutto a riguardo del suo passato di madre (messo in discussione, come da lei raccontato, perché era una donna del mondo dello spettacolo). Sicuramente è anche questo uno dei motivi per cui la figlia Georgia ha deciso di mostrare il suo sostegno andando nella Casa, sottolineando quanto sua madre sia una figura magnifica e con principi saldi.

Giuseppe Garibaldi – voto 5.5

Alla domanda del padrone di casa che chiede al giovane calabrese se alla fine di quest'esperienza tornerà a fare il bidello, Garibaldi risponde senza giri di parole: “Il posto fisso è sacro”. La naturalezza e la simpatia con le quali Giuseppe replica al conduttore, potrebbero far pensare ad un comportamento non strategico. Tuttavia, come sempre, riesce a smentire tutto in un attimo e con pochissime parole: “Torneresti con Beatrice?”, chiede Signorini; “Se ti spoilero tutto, non hanno senso le prossime puntate” chiosa il concorrente. E ancora aggiunge: “Il sentimento nei confronti di Beatrice sicuramente non poteva svanire da un giorno all'altro, anche perché si vive nella stessa casa”. Il pubblico si augura - così come Beatrice - che in quest'ultimo mese il loro rapporto possa quantomeno risolversi in maniera diversa da come sono andate le cose. L’importante è, però, che Garibaldi riesca a fare chiarezza prima di tutto con se stesso e, soltanto dopo, con la Luzzi.

Greta Rossetti – voto 7.5

Dopo settimane di dubbi, incertezze e triangoli, Greta ha finalmente rivelato che quella con Sergio non è una semplice amicizia, ma un qualcosa che con il tempo si sta evolvendo sempre di più. Poi, dinanzi alle critiche che le vengono fatte per il suo comportamento da “tentatrice”, crolla e confessa che la sua ricerca costante di attenzioni è frutto di un passato difficile segnato dall’allontanamento dal padre all’età di 7 anni. A ogni modo, sorprendentemente, Greta si sta rivelando una bella scoperta e, soprattutto, una bella persona.

Alessio Falsone – voto 6.5

L'ingresso di Alessio nella Casa ha dato una scossa abbastanza forte a molte dinamiche che, ultimamente, sembravano non destare troppo interesse. Dapprima è l'argomento cibo, latte e proteine a tenere banco mostrando un Alessio intransigente nei confronti di un Federico "provocatore"; poi, invece, a fare discutere è il rapporto un po' troppo intimo (come definito da Mirko) che ha instaurato con Perla. Apprezzabili, le scuse fatte a Simona Tagli per averla offesa e per aver messo in mezzo la figlia affermando quanto si vergognerebbe ad avere una madre che dice determinate cose. A dirla tutta, nel bene e nel male, Falsone è un grande concorrente, peccato che sia entrato troppo tardi.

Massimiliano Varrese – voto 7

“Vorrei che in finale arrivasse Beatrice, tra me e lei sarebbe una bella finale”. Questa è la risposta alla domanda di Alfonso su chi meriterebbe la finale secondo l'attore. Massimiliano si è reso protagonista in questa edizione di innumerevoli dinamiche positive e negative, ma da un po' di tempo a questa parte sembra aver trovato una linea che si lascia alle spalle le terribili polemiche alle quali ci aveva abituato.

Beatrice Luzzi – voto 9

Viva la sincerità della prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. Probabilmente stanca del troppo (finto) buonismo all’interno del loft di Cinecittà, dinanzi all’ennesima affermazione sul volere portare i giovani fino alla fine del gioco, perché in fondo “i grandi” hanno una stabilità, lei risponde: “Se avessimo una carriera ed una stabilità, non avremmo partecipato al Grande Fratello, perché comporta un sacrificio per noi e per le nostre famiglie”. Poi, ad aggiungere la ciliegina sulla torta, ci ha pensato la grande Cesara che, dalla sua poltroncina rossa, ha chiosato: “É il Grande Fratello, non è l'Erasmus”. Finalmente, dopo mesi, la Luzzi ha avuto il giusto “premio” che le spettava per aver retto sulle sue spalle il peso di un’intera edizione del reality e così, è volata direttamente alla finalissima.

Per il trentanovesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 19.5% di share.