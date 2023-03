Dalla "patong" alle gaffe di Barbieri: i momenti più imbarazzanti di Masterchef

Ieri si è conclusa la dodicesima edizione di Masterchef, il cooking show più amato in Italia. Ha vinto l’ex rider Edoardo Franco: il suo menù ha convinto i tre giudici – Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli – più di quello degli altri due finalisti, Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo. Un trionfo che vale 100 mila euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e molti altri ambiti riconoscimenti.

Come ogni anno, questa dodicesima edizione di Masterchef ha regalato sorrisi, commozione e momenti imbarazzanti. Non sono infatti mancate gag, accesi botta e risposta e clamorose gaffe, siparietti che non hanno risparmiato nemmeno i tre giudici. Tanto, tantissimo materiale per il popolo dei social network, scatenato tra meme e battute al vetriolo.

Tutti i momenti più imbarazzanti di Masterchef

Il momento più virale è sicuramente quello con protagonista l’aspirante chef Letizia. La giovane ha presentato ai giudici un piatto a base di riso, pollo e funghi. Sin qui nulla di strano. Il problema è legato al nome del piatto: “La mia Patong”. Una allusione sessuale che il popolo del web ha colto al balzo, considerato lo scambio con Cannavacciuolo. “Come è la tua patong?”, la domanda del giudice. Letizia, senza volerlo, a rafforzare le ironie social: “Colorata, speziata, acida come me”.

Un’altra gaffe a sfondo sessuale ha coinvolto Ivana, alle prese con la creazione di un supplì gourmet alla presenza dell’ospite Jacopo Mercuro. Il problema? L’involontaria forma fallica della pietanza. Difficile trattenere le risate per Antonino Cannavacciuolo, complice anche il nome del piatto: “Le cose che restano”. “Così non mi aiuti però”, il commento dello chef partenopeo.

Bruno Barbieri si è confermato ancora una volta il re dei siparietti divertenti, ma anche protagonista di qualche gaffe con i concorrenti. Lo chef veterano di Masterchef ha fatto scoppiare la ridarella in una delle ultime puntate per la sua pronuncia poco chiara di “amuse-bouche”. Suonato più come un “mush-bush”, ha scatenato la ironie dei colleghi Cannavacciuolo e Locatelli, quest’ultimo costretto a tirare fuori un fazzoletto per asciugarsi le lacrime.