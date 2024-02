Un'eliminazione, tre allievi al serale: le anticipazioni di Amici 2024

Nella giornata di ieri, giovedì 22 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 25 febbraio alle 14 su Canale 5. Cresce l’attesa per un appuntamento ricco di colpi di scena tra eliminazioni, esibizioni e tantissimi ospiti. Manca sempre meno all’inizio del serale che, a quanto pare, prenderà il via il 23 marzo. Questo, per i ragazzi è sicuramente il momento più delicato in cui devono cercare di mostrare a tutti i costi di essere meritevoli per ottenere la tanto ambita maglia per il serale. Chi riuscirà ad accedervi? Chi, invece, verrà eliminato? Nel frattempo, gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana provano a difendere il loro posto, esibendosi a centro studio con performance di ballo e di canto.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche questa settimana grande attesa per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. A vincere la gara di canto sarebbe stato Petit, allievo di Rudy Zerbi; al secondo posto si sarebbe classificato Mida seguito da Lil Jolie, Ayle, Sarah, Nahaze e Kia. In fondo alla classifica sarebbe arrivato ancora una volta Malìa, allievo di Rudy Zerbi.

A guadagnare il primo posto in classifica nella gara di ballo, invece, sarebbe stata Sofia (allieva di Emanuel Lo), seguita in ordine di posizione da: Lucia e Kumo. A chiudere la classifica a parimerito, i due ballerini di Raimondo Todaro: si tratterebbe di Giovanni e Nicholas.

Un eliminato, tre maglie del serale

Brutte notizie per Malìa. Il suo insegnante, Rudy Zerbi, infatti, avrebbe deciso di eliminarlo non ritenendolo ancora pronto per un percorso importante come quello del serale dal momento che, per l’ennesima volta, è arrivato ultimo. Al contrario, Lucia, Petit e Mida avrebbero gioito per aver ottenuto l’accesso al serale grazie ai loro insegnanti, rispettivamente Emanuel, Rudy e Lorella Cuccarini. Aggiungendosi, di fatto, agli altri allievi già al serale: Dustin, Gaia, Martina, Marisol e Holden.

Gli ospiti della ventunesima puntata

Tantissimi gli ospiti attesi per la ventunesima puntata del pomeridiano. In particolare, reduci da Sanremo, l’ex allieva della scuola di Amici, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia; naturalmente, entrambe hanno cantato i loro brani sanremesi. A ricoprire il ruolo di giudici nella varie gare: Fabrizio Moro, Drillionare, Fiorella Mannoia (che hanno giudicato la gara di canto) e Jacopo Tissi (giudice della gara di ballo). Infine, in studio è arrivata anche Rebecca Antonacci, protagonista del film Finalmente l’alba.