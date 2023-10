Uomini e Donne, scatta il bacio tra Roberta e Gianni Sperti. Social scatenati: "È lei il suo nuovo amore?"

Gianni Sperti torna a fare parlare di sé a pochi giorni dall'annuncio social, nel quale ha svelato di essere nuovamente "innamorato". Quanto successo nel corso della puntata pomeridiana di "Uomini e donne", infatti, ha alimentato il gossip su un presunto coinvolgimento sentimentale con la dama del trono Over, Roberta Di Padua.

Cosa è successo in studio

Nel corso dell'ultima puntata del dating show di Canale 5, Bruno e Gemma sono stati protagonisti di un momento intimo. Arrivati al centro dello studio per parlare della loro frequentazione, i due sono stati invitati da Tina a manifestare il loro interesse con un bacio davanti alle telecamere. Nonostante la riluttanza di Gemma, Bruno non si è tirato indietro e i due si sono dati un bacio sulle labbra molto casto e ti ha subito polemizzato: "Non potete fare di meglio?!". La coppia si è riavvicinata ma, quando è apparsa titubante, è entrato in scena Gianni Sperti.

Il bacio tra Gianni Sperti e Roberta

L'opinionista si è alzato e ha chiesto agli autori di rimettere la canzone usata per Gemma e Bruno e si è diretto verso il parterre delle dame, allungando la mano verso Roberta. La dama non si è fatta pregare e si è lasciata condurre al centro dello studio da Gianni Sperti, che l'ha baciata appassionatamente senza darle neppure il tempo di tirarsi indietro, confessando: " Gianni bacia davvero benissimo ". Il tutto mentre Maria gridava a Gianni di smettere: " Ma Gianni! È tutta colpa tua Tina, basta!". E Tina Cipollari è rimasta basita dal gesto inatteso del collega: "Un grande scandalo, ma che è successo?! ".

La reazione dei social