"Io omosessuale? Non lo dirò mai". Lo sfogo di Gianni Sperti a Verissimo

La carriera da ballerino e coreografo, il matrimonio naufragato con Paola Barale, il ruolo di opinionista in tv e poi ancora la sessualità e i ritocchini estetici. Gianni Sperti ha parlato di tutto nel corso dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo. Nei dieci anni trascorsi dall'ultima ospitata nel programma di Canale 5, molte cose sono cambiate nella vita di Gianni Sperti ma è su episodi del passato che l'opinionista di Uomini e donne è voluto tornare per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Il matrimonio con Paola Barale

Gianni Sperti ha parlato dell'amore che, tra il 1995 e il 2002, lo ha legato alla showgirl Paola Barale. Un sentimento profondo naufragato non per sua volontà. " Pensavo che quell’amore fosse per sempre, altrimenti non andavo all'altare. Ero innamorato e mi sentivo amato", ha confessato l'opinionista, ricordando poi i motivi per i quali il matrimonio è naufragato a soli quattro anni dal sì : "Posso non essere stato l'uomo perfetto. O forse si è innamorata di un'altra persona. Non dico durante il matrimonio, dico che magari lei tendeva a cercare altrove perché non aveva ciò che cercava da me ".

La replica alle accuse della Barale

Lo scorso anno, Paola Barale fu ospite a sua volta di Verissimo e in quell'occasione la showgirl non usò parole benevole per parlare dell'ex marito, definendolo una " persona che non conosco più ". Nella clip, che Silvia Toffanin ha mostrato a Gianni Sperti, la Barale fa un'accusa velata all'indirizzo dell'ex compagno: " Io non riuscirei mai a stare con una persona se quello non è il posto in cui voglio realmente stare ". E a quel punto Gianni Sperti ha commentato lo sfogo della Barale, dicendosi perplesso: " Io ho superato il fallimento del matrimonio. Credevo che anche lei l'avesse superato, anche perché dopo di me ha avuto una storia lunga (Raz Degan, ndr). Forse porta rancore forse. Sette anni insieme, cosa voleva dire non lo so, preferisco far finta di niente ".

La risposta sulla sua omosessualità