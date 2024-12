"Ma vaffa…". E Mammucari abbandona l’intervista con la Fagnani

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la prima volta nella storia del programma Belve condotto da Francesca Fagnani, l'ospite invitato dalla padrona di casa per essere intervistato a 360 gradi su aspetti di vita e professionali ha abbandonato lo studio prima della fine: è stato un furibondo Teo Mammucari sempre più insofferente alle domande della Fagnani a togliersi il microfono, alzarsi dalla sedia e lasciare il pubblico e la conduttrice a bocca aperta. "Ma vaff....va", si sente distintamente quando Mammucari è ormai dietro le quinte ma con il microfono ancora aperto.

Come inizia l'intervista

" Ma che mi dai del lei veramente, tutto il tempo "?, chiede quasi preoccupato il 60enne nato a Roma all'inizio dell'intervista quando ancora niente faceva presagire quanto sarebbe accaduto da lì a breve. Non si comincia con il piede giusto. Alla domanda " Che belva si sente ", già quasi stizzito Mammucari risponde: " Dipende dalla domande che fai ". La Fagnani svela un retroscena: l'ospite aveva già chiesto lo scorso anno di essere intervistato e partecipare a questo programma ricevendo inizialmente una rispostra negativa. Alla domanda del perché volesse esserci, Mammucari ancora non sul piede di guerra ha risposto. " P erché sei brava, sei intelligente, ti seguo e ho pensato che mi sarebbe piaciuto andarci ", ma subito dopo si dichiara dispiaciuto per non essere a proprio agio.

Mammucari cambia umore

Pian piano la situazione prende una piega certamente non positiva: la Fagnani, opportunamente documentata sull'ospite di turno, domanda alcune cose a Mammucari su interviste rilasciate in passato che, però, mostra di non ricordare. " Si sente furbo o ha solo l'occhio da furbo come ha detto? ". Mammucari sembra sempre più infastidito e insofferente. " Non sono furbo. Ho un passato duro. Vengo dalla strada, un famiglia umile, complicata e difficile" .

La situazione precipita

Una delle cose che meno accetta l'ospite è il "lei" che la Fagnani gli dà durante le domande (così come accade per ogni ospite). Alla domanda di aver un unico modello, lui stesso, Mammucari si fa ancora più insofferente. " M a sono tutte stron...Francesca. Ma non è vero, ma che famo due ore così? Io non sono Flavia Vento, non racconto barzellette ". La situazione peggiora quando gli viene rivolta chi possano essere, nel suo ambiente, quelli meglio di lui a livello di comicità ma la conduttrice non ottiene nessuna risposta se non un altro breve scontro verbale. " Ragazzi io me ne vado, non sono mai uscito dallo studio ", dice rivolgendosi al pubblico. " Così è troppo... ", aggiunge quando la conduttrice parla di una vecchia dichiarazione di Giancarlo Dotto nei confronti del comico.

Mammucari esce dallo studio

Poi arriva un punto di non ritorno: all'affermazione della Fagnani che una persona che attacca tutti " poi viene e non sostiene un'intervista ". Mammucari si alza: " No no, fermiamoci Francesca. Io pensavo fosse una cosa divertente". sottolineando di non sentirsi una persona aggressiva, " mi reputo un professionista che fa il suo lavoro ". A un certo punto decide di togliersi dalla scena. " Chiedo scusa al pubblico, non puoi fare 30 domande tutte legate. È il tuo programma, in bocca al lupo. Siamo tutti al buio, dobbiamo parlare io e lei ", incalza Mammucari. "Non sono a mio agio, scusami Francesca", dopo l'ennesimo batti e ribatti. " Sei bravissima, intelligente, ti reputo una persona molto professionale ma le cose registrate e fatte in questo modo... ", per poi aggiungere " Sono dispiaciuto per come mi hai trattato".

Alla fine, rivolta al pubblico, la

e anche l'ultima

ma vaff...va"

Fagnani sottolinea che è la prima volta che un ospite abbandona l'intervista: Mammucari lo sente e risponde "", per poi lasciarsi andare all'epiteto molto poco elegante "