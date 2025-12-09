Valentina Barbieri, la comica del Gialappa Show ricoverata: una settimana difficile e l’abbraccio dei fan. Ecco come sta

Valentina Barbieri, imitatrice e volto emergente del Gialappa Show, ha fatto preoccupare i suoi numerosi follower dopo aver pubblicato sui social una foto scattata dal letto di un ospedale. L’immagine, accompagnata da un lungo messaggio, ha rivelato che l’artista sta affrontando un periodo complicato dal punto di vista della salute, a causa di mesi segnati da un forte carico emotivo e professionale.

La 30enne, diventata popolare inizialmente su TikTok grazie alle imitazioni di personaggi come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Michelle Hunziker, ha spiegato ai fan di essersi dovuta fermare per un malore che l’ha costretta al ricovero. Nel suo messaggio ha raccontato di aver trascorso giorni difficili, tra paura, pianti e stanchezza: " Sono stati mesi di fortissimo stress e il mio corpo ha chiesto il conto ", ha scritto, aggiungendo di essere rimasta lontana dai social proprio perché non si sentiva nelle condizioni di mostrarsi.

Il sostegno del fidanzato e della famiglia

Accanto a lei, durante tutto questo periodo, il fidanzato Thomas Basilico, attore e creator, che spesso collabora con lei nei suoi contenuti digitali. È stato proprio lui, nelle ultime ore, a fornire qualche aggiornamento sullo stato di Valentina con una story su Instagram: un messaggio breve, ma rassicurante. " Valentina è ancora ricoverata a Pescara, ma sta molto meglio. Ancora un piccolo sforzo e torna a casa ", ha scritto Basilico, ringraziando gli utenti per l’ondata di affetto e vicinanza ricevuta.

La comica aveva raccontato di essere in ospedale da circa una settimana e di essere seguita da un’équipe medica che la sta assistendo passo dopo passo. Ha ringraziato medici e infermieri, sottolineando quanto sia grata di avere vicino il suo compagno e le rispettive famiglie: " Nulla è scontato ", ha ricordato ai fan.

Una carriera nata online e consacrata in TV

Il percorso artistico di Valentina Barbieri affonda le radici nel mondo dei social. È proprio su TikTok che ha iniziato a farsi conoscere, sfruttando il suo talento nelle imitazioni per costruire un pubblico vasto e fedele. Il salto in televisione è arrivato con il Gialappa Show, dove ha portato sul piccolo schermo le sue parodie più riuscite, tra cui quella di Giulia De Lellis, apparsa anche nell’ultima puntata andata in onda, registrata però settimane fa, prima del ricovero.

La 30enne, negli anni, è riuscita a trasformare la sua passione per la comicità in un lavoro, condividendo quotidianamente sketch e imitazioni insieme al fidanzato. Proprio questa grande energia produttiva, unita agli impegni televisivi, potrebbe aver contribuito all’accumulo di stress che ha logorato il suo equilibrio fisico.

“Devo ascoltare il mio corpo”

Dopo alcuni giorni senza alcuna notizia, Valentina ha scelto di rompere il silenzio con parole sincere e cariche di emozione. Ha raccontato i momenti di paura, la sofferenza e la fatica nel rendersi conto che doveva fermarsi. Un messaggio in cui ha ricordato che a volte il corpo manda segnali che non si possono ignorare.

" Non so per quanto tempo resterò qui, ma ora è giusto ascoltare il mio corpo. Tornerò presto, mi mancate ", ha assicurato ai fan, definendo “ terribile ” la settimana appena vissuta, ma lasciando trapelare un cauto ottimismo sul proprio recupero.

Attesa per nuovi aggiornamenti

Al momento, non sono arrivate ulteriori comunicazioni sulle condizioni precise della comica, né sulla data in cui potrà finalmente

rientrare a casa. È molto probabile, come suggeriscono le sue parole e quelle del fidanzato, che ci vorrà ancora un po’ di riposo e monitoraggio prima di poter riprendere la vita di tutti i giorni e gli impegni professionali.