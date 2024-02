La verità di Paolo e Letizia, i triangoli (infiniti) di Greta: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 19 febbraio, la 37esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. Riflettori puntati sul rapporto tra Mirko e Perla. I due, dopo alcuni giorni di convivenza nella Casa, sono riusciti a fare chiarezza nei loro sentimenti; così, hanno deciso di riprovarci. Nel frattempo, Giuseppe Garibaldi è rientrato in gioco. E ancora, Simona Tagli sta facendo parecchio discutere gli inquilini per il suo carattere molto forte. Grandi emozioni, invece, per Stefano che ha potuto riabbracciare la mamma Carla. Sergio è stato il meno votato ed è finito direttamente al televoto di mercoledì prossimo. Dunque i nominati sono: Stefano, Sergio, Beatrice, Marco e Federico. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della trentasettesima serata.

Concorrenti

Paolo Masella e Letizia Petris – voto 9

La vera coppia di questa edizione del Grande Fratello. Paolo e Letizia hanno dimostrato, con il passare del tempo, di aver creato un legame forte a tal punto da convincere tutti, indistintamente. Lui ha palesato sin da subito un forte interesse nei confronti della giovane fotografa; lei, invece, ci ha messo un po' – complice anche il fatto che è entrata da fidanzata – ma ora sembra più sicura che mai. Invitati in studio da Alfonso Signorini, i due hanno affermato di vedere un futuro roseo insieme e di non rimpiangere nulla di ciò che hanno vissuti in questi mesi. Insomma, la loro storia è la prova che non sempre sgomitare e far le cose a favore di telecamere ripaga. Amor vincit omnia e se non è amore questo…

Simona Tagli – voto 5

Anche se è entrata da poco, rivendica il suo ruolo. È per questo che, senza farsi problemi, dice quello che pensa anche con il rischio di accaparrarsi le inimicizie del resto degli inquilini. Dopo essersi lasciata andare ad un’uscita poco carina nei confronti di Greta, continua dritta per la sua strada. Va bene voler creare polemica, ma bisognerebbe anche contare fino a dieci prima di sparare a zero sui compagni d’avventura.

Giuseppe Garibaldi – voto 7

Ha finalmente fatto ritorno in Casa, dopo essersi sottoposto a svariati accertamenti. Per lui una divertente sorpresa, un video realizzato con l’intelligenza artificiale, che lo descrive come un grande intellettuale e poliglotta. Il giovane calabrese, dal canto suo, con molta sincerità dice: “Io non so parlare l’italiano, figuriamoci il cinese”. Bene, speriamo soltanto che adesso possa godersi fino in fondo quest’avventura senza ulteriori preoccupazioni. In fin dei conti, nel bene e nel male, Garibaldi è un grandissimo concorrente di questa edizione del Grande Fratello.

Greta Rossetti – voto 5

Da un triangolo a un altro. Siamo partiti da Greta-Mirko-Perla, poi, è stata la volta di Sergio-Greta-Vittorio e, adesso, tocca ad Alessio-Greta-Sergio. Insomma, una gran confusione con un’unica protagonista: la Rossetti. Lei, nel frattempo, non fa un minimo cenno per fare chiarezza. Al contrario, come ormai ci ha abituati, si diverte a scherzare (come è giusta che sia) con tutti, senza mai dimenticare di definire i suoi rapporti “amicizie speciali”. Come dice la Luzzi, speriamo che prima o poi tiri fuori le unghie, anche perché – Vittorio Menozzi docet - il pubblico non ama l'indecisione.

Stefano Miele – voto 8

Mamma Carla approda nella Casa di Cinecittà per abbracciare suo figlio Stefano. Dopo una partenza in sordina – e con qualche scivolone – lo stilista pare essersi rimesso in carreggiata. Così, giorno dopo giorno, ha dimostrato di essere un vero (e non soltanto per strategia) amico della Luzzi, oltre che un buon inquilino per i compagni d’avventura. Un bellissimo momento quello che l’ha visto protagonista insieme alla mamma. “Siamo connessi da ora all’eternità”, con queste parole Stefano suggella il rapporto con quest’ultima; una frase che colpisce il cuore del pubblico a casa e in studio e la dice lunga su quanto lui sia una persona dal cuore d'oro.

Perla Vatiero – voto 6.5

“Saranno bastati 4 giorni per capire se si amano ancora?”. Con questo interrogativo Alfonso Signorini ha aperto la puntata e diciamoci francamente che le aspettative a riguardo erano meno di zero. Poi, il colpo di scena: sono passati giorni, settimane e mesi, e finalmente è tutto “improvvisamente” più chiaro. I due hanno capito di amarsi, tanto che, una volta insieme, si sono lasciati andare – tra le lacrime – ad un lungo abbraccio, oltre che al tanto atteso bacio. Certo, speriamo che questa sera Mirko e Perla abbiano messo un punto a tutti i loro interrogativi, altrimenti, ci toccherà riflettere su quanto detto da Giampiero Mughini che si “sorprende dinanzi a cotanta disinvoltura” nell’esprimere i propri sentimenti.

Alessio Falsone – voto 4

Anche meno. Caro il nostro Alessio, pare che la situazione ti stia sfuggendo di mano. Il suo essere molto schietto è sicuramente chiaro a tutti, ma delle volte i toni sembrano essere davvero eccessivi. Dà della “scostumata” a Simona Tagli, accusandola di non salutare e di non usare le buone maniere nel corso della giornata; lui, però, nel frattempo, si accende come una miccia ad ogni singola affermazione, cercando il pelo nell’uovo laddove non c’è. Polemico.

Per il trentasettesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 19.6% di share.