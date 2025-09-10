X Factor, ecco perché Manuel Agnelli non ci sarà. Cosa è successo

Manuel Agnelli non farà parte della giuria di X Factor 2025, e questo si sapeva già, ma a chiarire le motivazioni è stato Jake La Furia, durante la conferenza stampa ufficiale del programma, tenutasi a Milano. Una scelta che non nasce da tensioni interne né da litigi, come ipotizzato da vari rumors estivi, ma da una decisione ben ponderata: ritirarsi da vincente, proprio come fece José Mourinho dopo la storica tripletta con l’Inter nel 2010.

Un addio da campione: la spiegazione di Jake La Furia

Durante l’incontro con la stampa, Jake La Furia ha commentato con ironia e rispetto l’assenza di Agnelli: “ Non è stato un addio doloroso. L’anno scorso ha vinto con Mimì, spiazzando tutti, visto che Achille Lauro ne aveva ben tre in finale. Ha fatto come Mourinho dopo il triplete, si è ritirato imbattuto .”

Con un tono tra il serio e il faceto, Jake ha scherzato anche dicendo che “ Manuel ha vinto al SuperEnalotto e ora vive ai Caraibi ”, sdrammatizzando un’assenza che molti fan avevano accolto con sorpresa.

Un’uscita elegante, lontana dai gossip

La mancanza di Manuel Agnelli era “l’elefante nella stanza” durante l’evento, ma è stata affrontata con leggerezza. Dopo sei edizioni, una vittoria significativa con Mimì e una presenza sempre riconoscibile, Agnelli ha scelto di prendersi una pausa. Jake La Furia ha sottolineato come l’artista viva di emozioni, e che il suo addio non sia legato a tensioni con altri giurati, smentendo le voci insistenti su uno scontro con Achille Lauro.

Il commento di Gabbani e la staffetta tra giurati

A prendere il posto di Agnelli in giuria sarà Francesco Gabbani, che ha raccontato con autoironia il passaggio di consegne: “ Manuel mi ha chiesto un anno sabbatico e io mi sono reso disponibile. Io comunque vorrei tornare a zappare la terra! ”. Una frase che ha strappato sorrisi e confermato l’atmosfera distesa all’interno della nuova squadra di X Factor 2025.

L'attrito con Achille Lauro? Solo voci

Per tutta l’estate, si erano rincorse voci su un possibile attrito tra Agnelli e Achille Lauro, alimentate anche da indiscrezioni su un presunto passaggio di Lauro ad Amici come nuovo giudice. Tutto smentito nella conferenza: le motivazioni del ritiro di Agnelli restano personali e strategiche, e nulla ha a che vedere con un litigio.

Una pausa, non un addio

Al momento, non è escluso un futuro ritorno.

Magari l’anno prossimo Gabbani tornerà a zappare la terra e tornerà Manuel

Come ha scherzato Jake La Furia: “”. Manuel Agnelli si ritira da X Factor da vincente, lasciando spazio a una nuova fase del talent, ma con la portaper il futuro.