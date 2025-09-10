X Factor, ecco perché Manuel Agnelli non ci sarà. Cosa è successo

Manuel Agnelli non farà parte della giuria di X Factor 2025, e questo si sapeva già, ma a chiarire le motivazioni è stato Jake La Furia, durante la conferenza stampa ufficiale del programma, tenutasi a Milano. Una scelta che non nasce da tensioni interne né da litigi, come ipotizzato da vari rumors estivi, ma da una decisione ben ponderata: ritirarsi da vincente, proprio come fece José Mourinho dopo la storica tripletta con l’Inter nel 2010.
Un addio da campione: la spiegazione di Jake La Furia
Durante l’incontro con la stampa, Jake La Furia ha commentato con ironia e rispetto l’assenza di Agnelli: “Non è stato un addio doloroso. L’anno scorso ha vinto con Mimì, spiazzando tutti, visto che Achille Lauro ne aveva ben tre in finale. Ha fatto come Mourinho dopo il triplete, si è ritirato imbattuto.”
Con un tono tra il serio e il faceto, Jake ha scherzato anche dicendo che “Manuel ha vinto al SuperEnalotto e ora vive ai Caraibi”, sdrammatizzando un’assenza che molti fan avevano accolto con sorpresa.
Un’uscita elegante, lontana dai gossip
La mancanza di Manuel Agnelli era “l’elefante nella stanza” durante l’evento, ma è stata affrontata con leggerezza. Dopo sei edizioni, una vittoria significativa con Mimì e una presenza sempre riconoscibile, Agnelli ha scelto di prendersi una pausa. Jake La Furia ha sottolineato come l’artista viva di emozioni, e che il suo addio non sia legato a tensioni con altri giurati, smentendo le voci insistenti su uno scontro con Achille Lauro.
Il commento di Gabbani e la staffetta tra giurati
A prendere il posto di Agnelli in giuria sarà Francesco Gabbani, che ha raccontato con autoironia il passaggio di consegne: “Manuel mi ha chiesto un anno sabbatico e io mi sono reso disponibile. Io comunque vorrei tornare a zappare la terra!”. Una frase che ha strappato sorrisi e confermato l’atmosfera distesa all’interno della nuova squadra di X Factor 2025.
L'attrito con Achille Lauro? Solo voci
Per tutta l’estate, si erano rincorse voci su un possibile attrito tra Agnelli e Achille Lauro, alimentate anche da indiscrezioni su un presunto passaggio di Lauro ad Amici come nuovo giudice. Tutto smentito nella conferenza: le motivazioni del ritiro di Agnelli restano personali e strategiche, e nulla ha a che vedere con un litigio.
Una pausa, non un addio
Al momento, non è escluso un futuro ritorno.Come ha scherzato Jake La Furia: “Magari l’anno prossimo Gabbani tornerà a zappare la terra e tornerà Manuel”. Manuel Agnelli si ritira da X Factor da vincente, lasciando spazio a una nuova fase del talent, ma con la porta sempre aperta per il futuro.