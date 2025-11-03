Zeudi Di Palma ha il fandom più grande e potente: evento mondiale per il suo compleanno (con tanto di aerei)

Un compleanno davvero speciale per Zeudi Di Palma, ex volto amatissimo del Grande Fratello, che nelle ultime ore ha ricevuto una sorpresa senza precedenti. In occasione della sua giornata di festa, un suo affezionato fan — da sempre vicino a lei sin dai tempi del reality — ha deciso di organizzare un evento spettacolare a Napoli, coinvolgendo la comunità LGBTQ+ e facendo volare due aerei sopra la città in suo onore.

L’iniziativa, definita da molti un vero e proprio evento mondiale, ha colorato il cielo partenopeo di emozione e stupore. Due aerei hanno sorvolato la città per celebrare l’ex gieffina, simbolo di autenticità, libertà e inclusione. Un gesto che ha lasciato senza parole Zeudi e che ha subito fatto il giro dei social, raccogliendo centinaia di commenti e messaggi di auguri. L’idea è nata da un fan storico, noto per il suo impegno nella comunità LGBT, che ha voluto così dimostrare il proprio affetto e la stima nei confronti della giovane napoletana.

Zeudi Di Palma, dopo la sua esperienza al Grande Fratello, ha continuato a conquistare il cuore del pubblico grazie al suo carattere solare e alla sua spontaneità. L’evento organizzato per lei dimostra quanto il legame con i fan sia profondo e sincero, capace di superare i confini dello schermo televisivo. Molti utenti hanno commentato online sottolineando come questo gesto rappresenti una forma di gratitudine collettiva, un modo per ricordarle quanto sia ancora amata e ammirata. Le immagini degli aerei che sorvolano Napoli in onore di Zeudi hanno fatto rapidamente il giro del web, diventando virali su Instagram e TikTok. La città ha risposto con entusiasmo, confermando ancora una volta il grande affetto dei napoletani per chi, come lei, sa rappresentare con orgoglio i valori di autenticità, libertà e rispetto.

Un compleanno che si è trasformato in una festa di amore e inclusione, capace di unire persone e comunità diverse in un unico messaggio: quello della bellezza di essere sé stessi.

L’omaggio per Zeudi Di Palma non è stato solo un atto di celebrazione, ma anche, a dimostrazione che l’affetto dei fan può continuare anche dopo la fine di un reality. Un gesto raro e potente, che conferma il profondo legame tra Zeudi e il suo pubblico.