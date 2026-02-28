Unica vittoria del calcio. Battuta la kermesse

Uelà, si è svegliato il festival. Sarà stato il duetto Eros-Alicia? O le gag di Pantani? Lo share è tornato ai migliori anni della vita sanremese, dicono gli almanacchi che il 60,3 per cento è un esclusiva che non si realizzava dal 1990, presentavano Johnny Dorelli e Milly Carlucci e l'evento registrò, nella terza delle quattro serate totali, il 64,59. Cifre potenti, però vanno pesate e lette, come accade con le azioni di Borsa. Le prime due notti sono state per niente affatto magiche, con un calo di tre milioni di spettatori e share ai minimi ma le canzoni e il resto avevano contro uno spettacolo irripetibile, le partite di Champions league, in campo i competitor del festival erano l'Inter e la Juventus (questa, per di più, con i tempi supplementari, dunque chiusura alle 23.30), con un bacino di utenza televisivo di due milioni ufficiali, più pezzotto a raddoppiare ampiamente la cifra. Esaurita la coppa più importante, il giovedì sera è stato occupato da Bologna-Bran, chiedo scusa come un Chievo Livorno qualsiasi. Va da sé che la transumanza ha ripopolato il festival, così nelle ultime due serate, perché una cosa è certa: il calcio vince sempre, raggruma folle, divide ma raduna e se Sanremo, comunque, ha provato a resistere chi è crollato clamorosamente è stato il talk politico, Berlinguer&Labate all'1,7%, Del Debbio-Formigli al 3,3&-3,9%. Da che si deduce che all'italiano medio, afflitto da numerose devastazioni genitali, a sera devi saper offrire la merce giusta, il varietà, il football, le canzoni.

Ripensando al 1990, quell'edizione fu vinta dai Pooh con Uomini Soli, il testo fu corretto per evitare pubblicità, da "... col dopobarba che sa di pioggia e la ventiquattro ore perduti nel Corriere della sera", fu modificato in ... perduti nei giornali della sera. Che tempi. Che giornali. Che festival.