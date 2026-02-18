"Urbanistica al collasso, Sala dia un segnale chiaro"

Ci è stato più e più volte con il caschetto in testa nel corso degli anni, per monitorare un cantiere che a dire il vero non ha mai destato particolari preoccupazione visto che ha viaggiato sempre in anticipo sul cronoprogramma, ieri il vicepremier leghista Matteo Salvini è tornato a fare un sopralluogo al Villaggio olimpico a pieno regime. Ha salutato gli atleti, visitato ("in punta di piedi, per non disturbare") palestra, mensa, le stanze singole e doppie che "dal prossimo anno accademico - ricorda - accoglieranno 1.700 universitari fuorisede a prezzi convenzionati da 600 a 800 euro al mese. Da villaggio a studentato, è una delle più belle eredità olimpiche". Ricorda anche che lo scalo Romana "era una delle zone più degradate: spaccio, rapine, prostituzione. Adesso è una zona straordinaria, per anni da ministro ho sentito polemiche sul villaggio, è brutto, costa tanto, ma è un'opera che rimarrà a Milano per i prossimi 50 anni. Diventerà un campus con bar, ristoranti, parco, palestre". Aggiunge che gli atleti "sono entusiasti, mi hanno detto che è il più bel villaggio olimpico, senza voler fare nessuna polemica con i francesi..". I famosi letti di cartone di Parigi 2024 hanno fatto la storia. Una battuta anche sul caso dei preservativi esauriti: "Adesso ne forniscono 50 al giorno" ma a mezzogiorno "sono già finiti". Dopo la visita Salvini è andato ad assistere alla partita di hockey su ghiaccio Italia-Svizzera a Rho, "ci tenevo ad esserci, sono un grande appassionato, andavo anche all'Agorà a vedere i derby Saima-Diavoli. Tornerò domenica per la finale: non me la perdo. A prescindere da chi ci sia". E potrebbe esserci il presidente Usa Donald Trump, se questa sera si qualificherà il team Usa. "Deciderà lui, se verrà sarà ovviamente il benvenuto" afferma.

Dallo sport ai guai sull'urbanistica. Giorni fa le Famiglie Sospese hanno rivolto di nuovo un appello alle istituzioni, il cantiere delle residenze Lac bloccato da due anni al parco delle Cave ha iniziato ad essere smantellato. "Non voglio ricordare che la norma per salvare queste famiglie l'avevo scritta e proposta l'anno scorso e qualcuno da sinistra mi disse no - puntualizza Salvini -. Da autonomista e da milanese non volevo calare da Roma una norma che una parte di Milano non voleva. Ho detto fate voi, ma questo ha portato al collasso. Diversi parlamentari leghisti stanno seguendo la vicenda, io ho la delega alla Casa e se il Comune me lo chiedesse, se dal sindaco arrivasse un'indicazione chiara, sarei pronto a intervenire subito perchè ho a cuore queste famiglie. Però l'anno scorso si è fermato tutto per un problema interno al Pd, mi devono dare la garanzia che poi sono a favore". Ricorda invece che finiti Giochi e Paralimpiadi seguirà con il ministro per lo Sport Andrea Abodi il dossier Europei di calcio 2032 "che significa stadi nuovi, promozione". Il presidente del Senato Ignazio La Russa dopo la cerimonia di apertura olimpica è tornato a sognare "i due stadi, il nuovo San Siro accanto al Meazza, forse le squadre con l'aiuto della nuova giunta di centrodestra decideranno di non abbattere più il Meazza". Salvini lo stoppa: "Sono cresciuto a San Siro, è una parte di me, ma servono stadi più sicuri, moderni ed efficienti. Il Meazza è straordinario, è il monumento più bello del mondo ma occorre guardare avanti. E non ci proporremo ai milanesi con una campagna stadio sì, stadio no, i problemi di Milano sono altri".

Accelera semmai sul candidato: "Mi interessa che il centrodestra torni a guidare la città, anche su San Siro la giunta Sala ha perso anni. Ci sono diverse persone a disposizione, conto che sceglieremo bene e per tempo, non come l'ultima volta che siamo arrivati troppo lunghi". A tre mesi dalle urne.