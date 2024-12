La Valtellina si colora di festa tra case in pietra e grandi vini

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un momento, all'arrivo dell'inverno, in cui la Valtellina si trasforma in una vera magia: quando le temperature si abbassano e la neve comincia a scendere lieve sui terrazzamenti vitati di Sondrio, ecco che i filari si vestono di un manto candido che sembra disegnato apposta per incantare. E quando l'Avvento accompagna, giorno dopo giorno, al Natale, tutto assume da queste parti un ritmo diverso: più lento, più caldo, più emozionante.

A Sondrio, perla alpina e capitale della Valtellina, in questo periodo dell'anno tanto speciale parte un viaggio, che si delinea non solo e non tanto come un itinerario, ma come un vero e proprio percorso del cuore, dove tradizione, sapori e paesaggi si intrecciano in un'esperienza che sa di casa, di storie antiche e di meraviglia.

Passeggiare per il centro storico di Sondrio a dicembre significa attraversare una cartolina natalizia vivente. Le luci calde accarezzano le facciate di Palazzo Sertoli e Palazzo Sassi de' Lavizzari, mentre la neve si posa leggera sui balconi antichi. Le piccole botteghe brillano di decorazioni artigianali e i profumi avvolgenti dei dolci valtellinesi, come la bisciola e i panettoni realizzati con farine antiche, si mescolano nell'aria frizzante e riscaldano l'atmosfera. Le vie del borgo si riempiono di canti natalizi e risate, che fanno eco e compagnia in ogni angolo. Qui il Natale è ancora quello delle cose semplici e genuine: il caminetto acceso, il profumo del vino caldo speziato e il Nebbiolo versato nel calice e sorseggiato lentamente davanti a un panorama che lascia senza fiato e senza parole.

In questa stagione, il percorso enogastronomico diventa un rito. È come entrare in punta di piedi nelle storie delle famiglie valtellinesi, che da generazioni trasformano i doni della montagna in capolavori di gusto.

Il tour parte dalle antiche cantine, scavate nella roccia, dove i vigneti eroici regalano vini ed etichette che scaldano il cuore, a partire dallo Sforzato, con il suo profumo avvolgente di frutta secca e spezie, per arrivare al Valtellina Superiore, elegante e pieno di carattere. Ogni bicchiere, ogni sorso racconta e racchiude la fatica, la dedizione e l'estrema passione di chi coltiva le terrazze a mano, sfidando la pendenza delle montagne.

La tappa successiva conduce alle malghe e alle osterie, dove la tavola diventa protagonista assoluta. Il pizzocchero valtellinese, servito fumante, è una coccola per il palato: grano saraceno, patate, verze e formaggio Casera si fondono in un equilibrio perfetto, capace di riscaldare anche le giornate più fredde e conquistare i palati di adulti e bambini. Poi c'è la polenta taragna, scura, morbida e profumata, e i taglieri ricchi di bresaola, salumi stagionati e formaggi d'alpeggio dal sapore intenso, affinati in grotta.

Fuori dalle osterie, il silenzio della neve riempie l'aria. La luce del tramonto si riflette sulle cime innevate, mentre le vigne dormono tranquille sotto il manto bianco. È il momento perfetto per salire verso la Valmalenco, tra fitti boschi argentati carichi di neve e baite illuminate da luci soffuse che sembrano usciti dal libro delle favole. Qui, un rifugio ti accoglie con un piatto di sciatt croccanti, frittelle di formaggio fuso che scaldano il corpo e l'anima.

Chi ama il movimento, puoi, può attraversare i boschi con ciaspole ai piedi, mentre il crepitio della neve accompagna ogni passo, o semplicemente fermarsi a contemplare il cielo illuminato da infinite stelle, che in Valtellina sembrano più vicine, più vive, più luminose, come piccoli diamanti che brillano

sopra un presepe naturale.

Sondrio, a Natale, è una promessa mantenuta: quella di ritrovare il calore delle piccole cose, il gusto vero di sapori antichi e l'incanto di un paesaggio che sembra uscito da un sogno o una fiaba.