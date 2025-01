"Ascoltatela a Che tempo che fa". E il Papa fa pubblicità a Fazio

Un Papa multitasking: da guida spirituale a guida tv. A margine dell'odierna preghiera dell'Angelus, Papa Francesco ha spiazzato tutti segnalando alla platea dei fedeli un particolare programma televisivo in onda questa sera. Quale? Che tempo che fa di Fabio Fazio. Dopo essere stato ospite del conduttore ligure la settimana scorsa, il Santo Padre ha infatti menzionato la sua trasmissione, in onda sul Nove, direttamente dalla finestra del palazzo apostolico vaticano. Di fatto, regalando così al buon Fazio una pubblicità tanto autorevole quanto inaspettata.

"L'orrore dello sterminio di milioni di persone, ebree e di altre fedi, non può essere né dimenticato né negato", ha affermato il Pontefice durante l'Angelus, in concomitanza con la Giornata della memoria dedicata alle vittime dell'Olocausto, che ricorre domani. "Ricordo la brava poetessa ungherese Edith Bruck che abita a Roma. Lei ha sofferto tutto quello", ha proseguito Bergoglio, aggiungendo poi: "Oggi, se volete, potete ascoltarla nel programma Che tempo che fa. È una brava donna". Il riferimento alla trasmissione faziesca ha destato una certa curiosità: è infatti insolito - per usare un eufemismo - che un Papa si metta a "reclamizzare" degli appuntamenti tv durante l'Angelus.

La circostanza ha chiaramente fatto gongolare moltissimo Fabio Fazio e quelli di Che tempo che fa, che hanno subito rilanciato le parole e le immagini del Santo Padre sui loro profili social. "Ringraziamo Papa Francesco per le parole pronunciate durante l'Angelus di oggi", hanno scritto. E certo: non capita tutti i giorni che ad annunciare l'ospite di un programma tv sia il Santo Padre in persona. Papa Francesco, lo ricordiamo, ha un rapporto di cordialità con Fabio Fazio, dal quale si è fatto intervistare anche la settimana scorsa. In quell'occasione, il Pontefice aveva colto l'occasione per parlare di un'autobiografia recentemente uscita nelle librerie. Anche in quel caso, suscitando commenti e reazioni sui social per quella promozione insolita.

All'interno di un più articolato intervento, il Papa aveva pronunciato anche alcune considerazioni sulla denatalità nel nostro Paese, offrendo una soluzione pronta a far riflettere e a suscitare un dibattito:

"L'Italia non fa figli, faccia entrare i migranti". Bergoglio aveva concesso a Fazio anche uno scoop, annunciando in tv (altra eccezione rispetto alla prassi) che una donna sarà a capo del Governatorato vaticano.