Il cardinal Tagle canta Imagine. Ed è polemica: "Tradimento"

Un video di cinque anni fa rischia di compromettere la corsa del cardinale Luis Antonio Tagle, “Il Bergoglio asiatico”, verso il soglio pontificio. Il cardinale filippino, tra i più accreditati alla successione di Papa Francesco, è stato attaccato per aver cantato Imagine, canzone di John Lennon, una sorta di "inno ateo che rifiuta la religione, il paradiso e Cristo".

Già il segretario di Stato uscente Pietro Parolin e il cardinale africano "conservatore" Robert Sarah sarebbero stati bersaglio dei "corvi vaticani" per i loro presunti problemi di salute, risalenti ad anni fa. Ma, in questo caso, Tagle sarebbe stato, secondo quanto riferisce Open, vittima di un sito della destra cattolica canadese, anti-abortista, LifeSite News, il quale ha fatto riemergere dagli abissi del web un video di Tagle che canta vestito con abiti civili «Imagine» dei Beatles, testo tradizionalmente ritenuto anticristiano.

"Scioccante: il cardinale Tagle canta 'Imagine' di John Lennon. Un tradimento dell’insegnamento cattolico?" si chiede il sito in un post pubblicato su X dove accusa: "Si tratta di un inno ateo che rifiuta la religione, il paradiso e la regalità di Cristo". Ma non solo. Il testo della canzone contraddice apertamente la dottrina cattolica quando Lennon canta: "Non c’è inferno sotto di noi… nemmeno la religione". E aggiunge: "Si tratta di scandalo o di ignoranza?". Il sito accusa, inoltre, Tagle di aver cantato la strofa di Lennon che recita: "Immagina che non ci sia il Paradiso", ma dal video integrale questo non traspare.

In ogni caso, Tagle, grazie ai suoi interventi, è diventato molto popolare tanto che sui social ha oltre 600.000 follower, interessati e incuriuositi dai sui video in cui si esibisce come cantante ai vari eventi come se fosse un concorrente di X factor.