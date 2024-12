“Gesù è porta di salvezza”. La benedizione “ubi et orbi” del Papa

Benedizione di Natale

Ascolta ora 00:00 00:00

Omelia di Natale per il Papa da piazza San Pietro. Nel giorno dopo l'apertura della Porta Santa, il Santo Padre ha pronunciato la benedizione del Santo Natale affacciandosi dalla Loggia Centrale della Basilica Vaticana. " Fratelli e sorelle, la porta del cuore di Dio è sempre aperta, ritorniamo a lui! Ritorniamo al cuore che ci ama e ci perdona! Lasciamoci perdonare da lui, lasciamoci riconciliare con lui.

Questo significa la Porta santa del Giubileo, che ieri sera ho aperto qui a San Pietro: rappresenta Gesù, porta di salvezza aperta per tutti. Gesù è la porta che il padre misericordioso ha aperto in mezzo al mondo, in mezzo alla storia, perché tutti possiamo ritornare a Lui", ha detto il Pontefice.

Articolo in aggiornamento