L’enciclica del Papa sull'AI conquista la rete: mezzo milione di interazioni in tutto il mondo

Lunedì scorso, 18 maggio, l’ufficio comunicazione della Santa Sede aveva annunciato la pubblicazione della prima lettera enciclica di Leone XIV “sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”, la Magnifica humanitas. La presentazione ufficiale invece è in programma domani mattina presso l’Aula del Sinodo, alla presenza dello stesso Leone XIV. Sin dall’annuncio online ci sono state migliaia di citazioni, per la precisione 38.598, che poi a loro volta hanno generato oltre 490 mila interazioni. Il primo picco del parlato sulla Magnifica humanitas è stato registrato proprio in coincidenza dell’annuncio da parte della Santa Sede, mentre secondo le previsioni algoritmiche elaborate dai software di monitoraggio, il secondo è più consistente hype è atteso proprio per domani e martedì. Tra i paesi dove si è maggiormente discusso dell’enciclica troviamo gli Stati Uniti, con una percentuale totale del 31,3% delle menzioni totali, poi al secondo posto c’è l'Italia, con una quota del 9,4%, ancora la Spagna e poi il blocco sudamericano che rappresenta il nocciolo duro del cattolicesimo nell’America latina, cioè la Colombia, l’Argentina, il Messico e il Brasile. A chiudere questa classifica dei paesi dove l’attenzione è stata alta troviamo la Francia, il Regno Unito e infine Città del Vaticano.

L’attesa per l’imminente pubblicazione ha creato un larghissimo sentiment positivo, infatti attorno al titolo scelto per l’enciclica papale si è raccolto un mood a favore dell’86,5%.

Infine, molti utenti hanno scelto di ingaggiarsi nelle conversazioni utilizzando le emoji, pittogrammi digitali che sintetizzano emozioni, oggetti, animali, cibi o concetti. Tra le più utilizzate per l’occasione troviamo le mani congiunte in segno di preghiera, il laptop, ovviamente legato al tema di fondo trattato nella enciclica, la croce, il lampeggiante e la puntina.