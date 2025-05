Leone XIV, al via l’insediamento. In piazza anche Mattarella, Meloni e Zelensky

Ascolta ora 00:00 00:00

Diecimila persone in piazza San Pietro hanno accolto il primo giro tra la folla di Papa Leone XIV a meno di un mese dall'ultimo giro di Papa Francesco il giorno di Pasqua, poche ore prima della sua morte. Alle 10 è iniziata la messa di intronizzazione, l'insediamento ufficiale di Leone XIV. Con il Pontefice è tornata la celebrazione della messa in latino, a segnare una riconferma della tradizione cattolica e cristiana alla quale ha dimostrato di tenere particolarmente. Si è presentato ai fedeli per la messa con la ferula di Papa Paolo VI, Pontefice al quale lui ha dichiarato di tenere particolarmente come conclusore del Concilio Vaticano II.

La prima uscita in papamobile

La Papa mobile utilizzata dal Santo Padre è nuova ed è stata regalata a Papa Francesco poco prima della sua morte dalla casa costruttrice: è una vettura ibrida mai utilizzata, perché la precedente vettura per volere del precedente Pontefice è stata donata a Gaza. Tanto entusiasmo per il passaggio di Leone XIV da parte dei fedeli, che hanno esultato e lo hanno accolto con grande affetto. Un vero e proprio bagno di folla per il pontefice, che non ha attraversato solamente piazza San Pietro ma ha percorso anche via della Conciliazione, benedicendo tutti i fedeli con il sorriso. Tanti i fedeli che cercano di seguirlo, che corrono tra la folla per stare al passo della papamobile, per avere un saluto o per riuscire a scattare una foto migliore. Ma c'è anche chi si è trovato, forse casualmente, in mezzo alla folla di fedeli: è un gruppetto di runner che si è mostrato divertito nel fare lo slalom tra la folla. Il giro è durato circa 20 minuti e ha benedetto anche alcuni bambini che gli sono stati porti. In piazza San Pietro sono presenti le delegazioni dei Paesi del mondo, sono arrivati in piazza anche il vicepresidente Usa Jd Vance e il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky, che ha abbracciato con trasporto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le delegazioni c'è anche quella dell'Unione europea, rappresentata da Ursula von der Leyen.

La messa di intronizzazione

Un nuovo applauso si è

sollevato dalla piazza al momento dell'uscita di Leone XIV sul sagrato di piazza San Pietro al termine della processione dei cardinali, iniziata dall'interno della Basilica, come da tradizione.

Articolo in aggiornamento