Louis Prevost, il fratello di Leone fan di Trump: “Ora farò il bravo”

Trumpiano, haters contro la sinistra e contro Nancy Pelosi. Louis Prevost, 73 anni, fratello maggiore di Papa Leone XIV, è stato già definito l’anti-Cristo dai difensori del politicamente corretto. Louis, ex militare che si è ritirato a Port Charlotte in Florida, sarebbe autore di una serie di post su Facebook che rivelano il suo dispresso per i Democratici e il pieno sostegno al movimento Maga trumpiano (Make America Great Again). In un post avrebbe condiviso un video di Pelosi che parlava nel 1996 con la didascalia: "Questi fottuti liberal che si lamentano dei dazi sono semplicemente assurdi”. Durissimo il commento di Prevost senior: “Ascoltate cosa ha da dire questa vecchia ubriacona (“drunken cunt" quest’ultimo epiteto utilizzato per descrivere in maniera offensiva l’organo sessuale femminile) a metà degli anni '90, molto prima che suo marito iniziasse a frequentare Grindr”. In altri post, invece, ha chiesto l'arresto dei Democratici per tradimento dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il fratello del Papa ha, inoltre, condiviso un meme con l'immagine di un istituto psichiatrico e la didascalia "Dove vivevano i woke prima degli anni '70", secondo quanto riportato dal Daily Beast. Louis Prevost ha mostrato apprezzato per il vicepresidente J.D. Vance dopo il dibattito contro il governatore del Minnesota Tim Walz durante la campagna elettorale per le Presidenziali, Una posizione nettamente diversa da quella recentemente espressa da suo fratello Robert Francis Prevost che quest'anno ha criticato duramente il vicepresidente. In altri post ancora ha sostemuto che il Partito democratico è pieno di comunisti e, come rilavale il New York Post, in una lettera suggerisce che prima che "i sinistrorsi prendessero il controllo e rovinassero le nostre scuole", sarebbero stati "impegnati, impiumati e cacciati dalla città a dorso di mulo, o peggio, fucilati o impiccati per aver fatto sesso".

Anche Papa Leone XIV in passato è stato vicino alla destra americana tanto da aver votato per ben tre volte alle primarie repubblicane per tre volte, mentre il fratello maggiore ha mantenuto il punto. Louis ha anche espresso le sue opinioni sul tipo di papa che sarà Robert: ”Penso che sarà simile a Francesco, ma forse non così liberale, non così tanto incline a modificare le regole della Chiesa. Penso che sarà un po' più conservatore”. Sul momento dell''Annuntio Vobis' davanti alle telecameere della Cbs News ha rivelato: "Non appena è stato pronunciato ‘Ro-' quando hanno annunciato l’elezione del nuovo Papa, la mia mente è esplosa, perché sapevo che 'Ro-' si sarebbe trasformato in Robert. E, come previsto, Robert Francisco".

E ancora: "Sono impazzito. Ho perso la testa. Sbalordito. Il mio fratellino è appena diventato Papa - ha raccontato -. Oh, mio Dio. Cosa faccio? Come mi comporto? Devo cambiare il mio modo di vivere? Meglio che mi comporti bene ora”.