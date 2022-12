"Luminosissima testimonianza del Vangelo". Mattarella ricorda Benedetto XVI

In attesa del messaggio di fine anno, appuntamento fisso del 31 dicembre per il capo dello Stato, Sergio Mattarella ha inviato una nota di cordoglio a Papa Francesco per la morte del Pontefice emerito Benedetto XVI. " Il suo pontificato ha rappresentato per milioni di uomini e donne - credenti e non credenti - una luminosissima e feconda testimonianza dei principi evangelici. Con la mite fermezza propria del suo carattere, Benedetto XVI ha saputo imprimere uno slancio particolare al dialogo tra fede e ragione, tra aggiornamento e tradizione, ponendo sempre al centro della sua predicazione - e di tutto il suo magistero - i valori dell'umanesimo cristiano ", ha scritto il presidente della Repubblica.

Sergio Mattarella ha quindi aggiunto: " Desidero unirmi ai sentimenti di profonda commozione degli italiani tutti nel porgere a Vostra Santità le espressioni del sincero cordoglio della Repubblica italiana per la morte di Benedetto XVI, Papa Emerito, teologo insigne, brillante accademico e uomo di finissima cultura, Joseph Ratzinger ha profondamente segnato per oltre mezzo secolo la vita della Chiesa, dedicandosi con passione, coerenza e dedizione alla riflessione su aspetti fondamentali del Cristianesimo e al suo rapporto con la modernità ". Sergio Mattarella ha ricordato che " nella coinvolgente esperienza del Concilio Vaticano secondo, nell'insegnamento presso le più prestigiose università della natia Germania e nell'attività pastorale ha delineato un percorso intellettuale e di fede che, fin dagli anni della lunga e intensa collaborazione con San Giovanni Paolo II, ha posto senza riserve al servizio della Chiesa universale, proseguendo poi con serenità nella inedita veste di Papa Emerito ".