Morto Papa Francesco, Roma si blinda: tutte le misure per la sicurezza

Rafforzati i controlli di sicurezza e contenimento dei fedeli intorno all'area di San Pietro

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono scattate le prime misure di sicurezza a Roma per la morte di Papa Francesco. Dopo una chiamata tra il prefetto di Roma Lamberto Giannini e il questore Roberto Massucci è partito il piano, e pattuglie e contingenti delle forze dell'ordine sono confluite nell'area di piazza San Pietro per strutturare la prima cornice di sicurezza. La questura di Roma, subito dopo la morte del Papa, ha attivato nella Sala operativa di San Vitale il centro per la gestione della sicurezza dei grandi eventi dove siedono i rappresentanti delle forze di polizia e degli enti coinvolti per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico.

L'incontro con il Prefetto

Il prefetto di Roma ha convocato d'urgenza, alle 11.30, il comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. " Già da adesso tantissime persone si stanno avvicinando verso il Vaticano. Sono stati immediatamente rafforzati i servizi, l'avvicinamento è notevole ", ha poi spiegato Lamberto Giannini, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine capitoline, rappresentanti della gendarmeria vaticana e il sindaco Roberto Gualtieri. " Ognuno per le proprie competenze ha iniziato a far sì che questo altro evento grandissimo possa svolgersi in sicurezza e con il rispetto dovuto al Pontefice " ha aggiunto Giannini.

Particolare attenzione nel corso del comitato è stata riservata alla gestione dei flussi verso la Basilica di San Pietro, connessi anche allo svolgimento degli eventi già in programma per il Giubileo della Chiesa Cattolica, come il Giubileo degli adolescenti, previsto nei prossimi giorni. " I dispositivi già pianificati in relazione agli eventi già programmati nei prossimi giorni saranno all'occorrenza rimodulati e potenziati, con un massimo sforzo operativo delle forze dell'ordine e l'attivazione di attività di pattugliamento a saturazione " ha aggiunto la prefettura. Il Comitato resta costantemente operativo, pronto a riunirsi ogni qualvolta si rendano necessarie ulteriori valutazioni. La prossima riunione è stata già fissata per questo pomeriggio alle 18.00.

L'assistenza ai pellegrini

Inoltre al fine di porre in essere tutte le iniziative legate all'accoglienza e all'assistenza dei pellegrini che si recheranno a Roma per i funerali di Papa Francesco e per assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, aveva convocato per oggi, lunedì 21 aprile, il Comitato Operativo che si è svolto alle ore 15.00.

Rinviate le partite

" A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate ".

Queste verranno recuperate mercoledì 23 tutte alle ore 18.00. Inoltre In segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Santo Padre, tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale previsti per oggi e domani sono annullati. Lo fa sapere il Comune di Roma in una nota.