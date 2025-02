“Non ne sapeva nulla", "Fantascienza". Conti smentisce le voci sul video del Papa

Ascolta ora 00:00 00:00

Mistero sul videomessaggio di Papa Francesco al Festival di Sanremo? Poco prima dell'esibizione della cantante israeliana Noa e della collega palestinese Mira Awad in "Imagine" di John Lennon, Carlo Conti ha mandato in onda un breve contenuto del pontefice, che ha deciso di accettare l'invito a sottolineare con la sua voce il momento che il Festival ha deciso di dedicare ad un appello per la pace. Secondo Dagospia Bergoglio sarebbe furioso, perchè non ne sapeva nulla, ma è arrivata l'immediata smentita.

Andiamo per gradi. Secondo quanto ricostruito dal portale di D'Agostino, il Papa avrebbe appreso della sua comparsata di ieri sera al Festival solo quest'oggi e pare che l'abbia presa male. Il motivo? Il video mandato in diretta non avrebbe niente a che vedere con la manifestazione canora ma sarebbe stato girato a maggio. Entrando nel dettaglio, si tratterebbe di un video realizzato da padre Enzo Fortunato come ringraziamento del Pontefice agli artisti che avevano partecipato (gratis) alla Giornata Mondiale dei Bambini presentata proprio da Conti, allo stadio Olimpico di Roma. A (presunta) conferma di ciò, l'aspetto meno sofferente e affaticato di Bergoglio, alle prese in questio giorni con qualche acciaccio.

Ma da casa Rai è arrivata l'immediata smentita. Secondo quanto appreso dall'Adnkronos da fonti autorevoli, il videomessaggio del pontefice sarebbe stato registrato due giorni fa a Casa Santa Marta dove risiede. E, soprattutto, lo avrebbe registrato "molto volentieri". Sulla vicenda è intervenuto anche Conti nel corso della conferenza stampa odierna: "Il video del Papa è arrivato l'1 febbraio. Ho scritto al Santo Padre il 12 gennaio. Dopo qualche giorno, sabato 1 febbraio, mi è arrivato questo video. Non lo sapeva nessuno". Il deus ex machina di Sanremo ha ricordato di aver partecipato a maggio alla Giornata Mondiale dei Bambini e il Papa in udienza privata si era detto disponibile a ricambiare: "Non lo sapeva nessuno, ho mantenuto il segreto. Ho mandato in regia il video alle 19-19.30. In scaletta non c'era niente. È stata una grandissima gioia per me, vale ogni possibile soddisfazione per gli ascolti". Poi, rispondendo a domanda diretta sull'indiscrezione di Dagospia, Conti è stato tranchant: "Hai presente quando nel calcio c'è l'invasione di campo? A un certo punto hanno deciso di non riprendere più l'invasione di campo. Quando ti vuoi far vedere fai l'invasione, basta non riprenderla più". E ancora: "Siamo alla fantascienza, siamo oltre. Ma ognuno fa il suo lavoro".

Ricordiamo che la Rai ha tenuto a ringraziare il Santo Padre per il suo prezioso intervento: "Il messaggio che papa Francesco ha voluto inviare al Festival di Sanremo è per tutta la Rai un motivo di grandissima riconoscenza.

Sono parole che nobilitano il ruolo del Servizio Pubblico e la sua funzione di promuovere i valori di una cultura di pace e di dialogo, da condividere e rendere universali. Grazie, Sua Santità, per aver voluto donare al Festival un momento di profonda riflessione".