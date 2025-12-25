Papa in Basilica San Pietro per Messa del giorno: è la prima volta dal '94

Papa Leone, in processione, sta facendo ingresso nella basilica di San Pietro per celebrare la messa del "giorno" nella solennità del Natale. La celebrazione del "giorno" non veniva celebrata da un Papa dai tempi di Giovanni Paolo II. L'ultima volta era accaduto nel 1994. A partire dal pontificato di Paolo VI, infatti, i Papi avevano generalmente affidato questa celebrazione a un cardinale, riservandosi personalmente la benedizione Urbi et Orbi del mezzogiorno.

Intanto nel giorno più importante dell'anno arrivano notizie di una diplomazia vaticana molto attiva per aiutare il processo di pace in Ucraina. "Spero che la visita" di Papa Leone XIV in Ucraina "abbia luogo. Lo spero davvero", ha dichiarato il Nunzio apostolico in Ucraina, l'arcivescovo Visvaldas Kulbokas, in un'intervista a Rbc Ukraine. "Credo che sia nostro compito comune, mio, dei nostri vescovi cattolici e delle autorità ucraine, cercare di individuare progetti, piani e iniziative specifici affinché il Papa sappia che il suo arrivo non è solo simbolico, ma sarà spiritualmente importante per gli ucraini, non solo per i credenti, per tutti in Ucraina. Spiritualmente e umanitariamente", ha spiegato. "Dobbiamo lavorare su questo aspetto per chiarirlo.

Ma se non abbiamo ancora ricevuto la visita del Papa, significa che non abbiamo ancora finito questo lavoro", ha aggiunto. "Sia Papa Leone XIII che la Santa Sede, tutti i rappresentanti della Santa Sede sottolineano che ogni passo verso la pace, a partire da un cessate il fuoco, sarà molto importante", ha sottolineato.