Il Papa firma la "giustificazione" al baby-catechista partecipante al Sinodo

Una "giustificazione" per l'assenza a lezione firmata da Papa Francesco. Un caso tanto curioso quanto unico ed eccezionale quello di un giovane partecipante al Sinodo, Wyatt Olivas, 19 anni, studente all'Università del Wyoming a Laramie, missionario al programma giovanile cattolico Totus Tuus e catechista nella sua diocesi natale, Cheyenne, che dopo il tour de force sinodale avrebbe dovuto riprende subito gli studi. Non se la sentiva per la stanchezza. E così ha ben pensato di scrivere una lettera di giustificazione per l'ateneo da far firmare al Pontefice in persona. Neanche a dirlo, il Papa è stato al gioco ed ha apposto la sua firma sulla missiva: " Francis ", scritta con la penna blu.

La lettera

Wyatt Olivas è il più giovane partecipante al Sinodo. L'indomani dell'ultimo giorno dell'Assemblea in Vaticano, avrebbe dovuto far ritorno a Cheyenne (Stati Uniti) e rimettersi subito sui libri. Senza contare la stanchezza del viaggio - tredici ore di volo, scali compresi - dopo le appassionanti fatiche delle ultime quattro settimane. Da qui la bizzarra idea di scrivere una lettera per l'università, usando la carta intestata del Sinodo, da far firmare a Papa Francesco. Del resto quale persona più autorevole e credibile del Pontefice per giustificare l'assenza ai corsi? Nella missiva, come riporta Vaticannews, il ragazzo ha parlato di sé in terza persona: " Olivas è stato parte integrante del Sinodo, lavorando diligentemente per contribuire a questo evento significativo nella Chiesa. - recita lo scritto - I suoi sforzi sono stati molto apprezzati dalla comunità ecclesiale. Siamo grati per la sua dedizione e il duro lavoro. Come risultato dei suoi instancabili sforzi, crediamo che Wyatt meriti una pausa dalle lezioni per ricaricarsi".

Il Papa si firma "Francis"