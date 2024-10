Papa Francesco annuncia un Concistoro: 21 nuovi cardinali, 4 gli italiani

Ascolta ora 00:00 00:00

Annuncio a sorpresa da parte di Papa Francesco. Nel corso dell'Angelus il pontefice argentino ha confermato che il prossimo 8 dicembre si terrà un nuovo Concistoro nel quale creerà nuovi cardinali da ogni parte del mondo. Ventuno per la precisione, con quattro italiani: "Sono lieto di annunciare che l'8 dicembre terrò un concistoro per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa che continua ad annunciare amore misericordioso di Dio in tutta la terra. L'inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma inoltre manifesta l'inscindibile legame tra la sede di Pietro e le chiese particolari nel mondo" , le parole di Bergoglio in Piazza San Pietro.

I quattro cardinali italiani sono l'arcivescovo di Torino, Roberto Repole, il vescovo ausiliare di Roma Baldassarre Reina, promosso contemporaneamente vicario generale per la Diocesi di Roma, Fabio Baggio, sottosegretario per i migranti e i rifugiati del Dicastero allo Sviluppo Umano Integrale, il nunzio apostolico Angelo Acerbi. Quest'ultimo, 99 anni, non entrerà in un eventuale conclave ed è noto per essere stato rapito quando era in Colombia dai guerriglieri del Movimiento 19 de April, restando nelle loro mani per sei settimane. Pochi europei mentre parecchi sudamericani, cinque per la precisione. Tra i nominati anche l'arcivescovo di Teheran-Isfahan e quello di Tokyo.

“Siamo grati a Papa Francesco per aver chiamato quattro confratelli, figli delle Chiese in Italia, ad aiutarlo nel servizio alla Chiesa universale, per il bene dell’umanità. Questo dono è un ulteriore segno di comunione e incoraggia le nostre comunità a una missionarietà senza confini” , le parole del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana: “Affidiamo al Signore i nuovi cardinali e li accompagniamo con la preghiera, augurando a ciascuno di rispondere a questa chiamata con umiltà, misericordia, capacità di profezia, andando incontro alle donne e agli uomini del nostro tempo, nello stile della prossimità - riporta Agensir - A tutti rinnoviamo l’amicizia e l’affetto dell’Episcopato italiano” .

Quello in programma l’8 dicembre sarà il decimo Concistoro del pontificato bergogliano: in totale sono 163 i nuovi cardinali creati dal Papa argentino, molti dei quali stanno per superare il limite degli 80 anni che li escluderebbe dalla partecipazione a un eventuale conclave. Bergoglio ha evidenziato che il criterio adottato per le nomine è stato quello di valorizzare l'universalità della Chiesa e il ruolo delle sue periferie, come nel caso del titolare della sede di Abidjan, in Costa d’Avorio.

Questo l'elenco dei futuri cardinali annunciati dal Papa : Monsignor Angelo Acerbi, nunzio apostolico; monsignor Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, arcivescovo di Lima (Perù); monsignor Vicente Bokalic Kalic Iglic C.M., Arcivescovo di Santiago del Estero (Primate dell'Argentina); monsignor Luis Gerardo Cabrera Herrera, O.F.M., Aacivescovo di Guayaquil (Ecuador);. monsignor Fernando Natalio Chomalí Garib, arcivescovo di Santiago de Cile (Cile); monsignor Tarcisio Isao Kikuchi, S.V.D., arcivescovo di Tokyo (Giappone); monsignor Pablo Virgilio Siongco David, vescovo di Kalookan (Filippine); monsignor Ladislav Niemet, S.V.D., arcivescovo di Beograd -Smederevo, (Serbia); monsignor Jaime Spengler, O.F.M., arcivescovo di Porto Alegre (Brasile); monsignor Ignace Bessi Dogbo, arcivescovo di Abidjan (Costa d'Avorio); monsignor Jean-Paul Vesco, O.P., arcivescovo di arcivescovo di Alger (Algeria); monsignor Paskalis Bruno Syukur, O.F.M., vescovo di Bogor (Indonesia); monsignor Dominique Joseph Mathieu, O.F.M. Conv., arcivescovo di Teheran Ispahan (Iran); monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino (Italia); monsignor Baldassare Reina, vescovo ausiliare di Roma, già vice-gerente e, da oggi, vicario generale per la Diocesi di Roma; monsignor Francis Leo, arcivescovo di Toronto (Canada); monsignor Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore Basilica Papale di Santa Maria Maggiore; monsignor Mykola Bychok, C.Ss.R.

, vescovo dell’Eparchia Saints Peter and Paul of Melbourne degli Ucraini; padre Timothy Peter Joseph Radcliffe, OP, teologo; padre Fabio Baggio, C.S., sotto segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; monsignor George Jacob Koovakad, officiale della Segretario di Stato e responsabile dei viaggi.