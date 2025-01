Papa Francesco: "Basta maschilismo. Le suore fanno meglio degli uomini"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Bisogna superare una mentalità clericale e maschilista". Parola di Papa Francesco. Il pontefice, ricevendo oggi in udienza i membri della Hilton Foundation, ha ammesso che " non ci sono abbastanza suore nei ruoli di responsabilità".

"Grazie a Dio adesso nella Curia abbiamo una Prefetta, del Dicastero per i Religiosi. Abbiamo una Vice-governatrice dello Stato Vaticano che a marzo diventerà Governatrice. Abbiamo tre suore nell'équipe di coloro che scelgono i Vescovi, e che danno il voto. Abbiamo la Sotto-Segretario di Monsignor Piccinotti all'Apsa: una suora che ha due lauree in economia", ha detto Bergoglio ribadendo quanto già anticipato durante l'intervista a Fabio Fazio. Papa Francesco non ha dubbi: "Grazie a Dio le suore stanno avanti e sanno fare meglio degli uomini. È così… perché hanno quella capacità di fare le cose, le donne, e le suorine". Il pontefice ha, quindi, invitato le superiore a esser "generose" e lasciar andare le suore a rispondere alla chiamata dei loro vescovi per lavorare negli uffici della diocesi. "Abbiate il respiro della Chiesa universale e di una missione che supera i confini del vostro Istituto" , dice Papa Francesco ricordando che il fondatore Conrad Hilton "aveva una grande stima delle suore e nel suo testamento ha chiesto alla Fondazione di supportarle nella missione a servizio dei più poveri e degli ultimi".

Francesco ha poi raccontato di un incontro avuto con un agnostico che era finito in ospedale e che poi si era convertito grazie proprio alle suorine che lo hanno accudito aveva detto: "cosa sarebbe della Chiesa senza le suorine… ". Il papa ha aggiunto, inoltre, che " in alcuni Paesi sono vecchiette, ma non bisogna mandarle all'ospizio, no…" e ha ricordato che "una volta, in Argentina, in una congregazione - di cui ebbi una suora di origine italiana - è venuta una provinciale che diceva: 'No! A 70 anni fuori!', e le suore morivano di tristezza… ". Secondo il pontefice "le suore devono lavorare fino alla fine, come possono, fino alla fine. E se non si fa questo, si fa quell'altro" . Ma non solo. "Qui ne abbiamo una che ha lavorato sempre con i poveri. È vecchietta, ma ancora guida, e la lasciano guidare, e così si sente utile" osserva il Papa che ha sentenziato: "Per favore le suorine sempre con la gente!". E ha aggiunto: "So che collaborate con alcuni Dicasteri Vaticani per dare opportunità alle suore di crescere nella professionalità e nella missionarietà. Grazie!". Papa Francesco ammette che si è investito poco nella formazione del clero "perché si pensa che le suore, e anche le donne, sono 'di seconda classe'". Un ragionamento che il pontefice contesta dicendo: "Non dimenticatevi che dal giorno del Giardino dell'Eden comandano loro… Comandano le donne!" . Per il Papa " è importante che le suore possano studiare e formarsi" , mentre le periferie e gli ultimi hanno "bisogno di persone formate e competenti".

"La missione delle suore è di servire gli ultimi, e non di essere le serve di qualcuno"

"aiutando a portare la Chiesa fuori da questa mentalità clericalista".

La racccomandazione finale è d'obbligo:ha detto il Papa ringraziando la fondazione che sta