Il Papa ricoverato: "Malore dopo l’udienza". Saltano gli appuntamenti

Papa Francesco è in ospedale. L'annuncio ufficiale è arrivato poco dopo le 16:00 dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Poche righe per comunicare che "il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati". In questi ultimi minuti sembrano emergere più dettagli sulle condizioni di salute dell'ottantaseienne Francesco.

Possibile ricovero

In base a quanto riportato dall'Ansa, Bergoglio è stato trasportato questo pomeriggio all'ospedale romano Gemelli dove "potrebbe trascorrere qualche giorno". L'agenzia di stampa, inoltre, riporta che "lo staff più vicino al Pontefice - compreso il dispositivo della sicurezza - è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario".

Secondo quanto filtra, i motivi del ricovero si dovrebbero rintracciare in problemi respiratori sopraggiunti che - in base a quanto raccolto dall'agenzia LaPresse - avrebbero reso necessaria la macchina dell'emogasanalisi in stanza per un monitoraggio costante.

Il Papa è stato colto da malore a Santa Marta, l'albergo in Vaticano dove ha scelto di vivere subito dopo l'elezione del 2013. Secondo quando le agenzie sarebbero riuscite ad apprendere dai sanitari, le condizioni del Pontefice non desterebbero al momento preoccupazione. Ma Francesco è arrivato al Gemelli in ambulanza.

Francesco sarà ospitato nell'appartamento che si trova al decimo piano dell'edificio del Policlinico divenuto famoso per i frequenti ricoveri di san Giovanni Paolo II. Non è una prima volta, però, per il Pontefice argentino che qui era stato sottoposto a un intervento chirurgico per stenosi diverticolare sintomatica del colon nell'estate del 2021. Anche in quell'occasione, la notizia era stata data dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni che aveva parlato di "intervento chirurgico programmato".

Lo stesso Bergoglio, poi, aveva rivelato in un'intervista alla spagnola Radio Cobe che era stato un infermiere a salvargli la vita, convincendolo ad operarsi. L'infermiere si chiamava Massimiliano Strappetti e circa un anno dopo è stato nominato da Francesco suo assistente sanitario personale.

Le conseguenze

L'operazione di due anni fa non era stata semplice ed aveva richiesto al chirurgo che l'aveva condotta, il professore Sergio Alfieri, ed aveva imposto comunque la rimozione di una parte del colon. La degenza in ospedale era durata dieci giorni. La domenica Francesco aveva recitato l'Angelus dal decimo piano del Policlinico, come aveva fatto in precedenza Giovanni Paolo II che chiamava l'ospedale scherzosamente il Vaticano numero 3 per via delle volte che vi aveva soggiornato.

Dopo quell'operazione in anestesia generale, il Papa ha scelto di non tornare sotto i ferri per risolvere i problemi che continua ad avere al ginocchio e che lo costringono già da un po' a muoversi in sedia a rotelle. Lo stesso Bergoglio ha già rivendicato la sua decisione, spiegando che "non si governa con il ginocchio ma con la testa".

Controlli programmati?

Sebbene la notizia dell'arrivo in ospedale sia stata data specificando la programmazione di questi controlli medici, l'Ansa ha rivelato che per la circostanza è stata cancellata un'intervista che il Papa avrebbe dovuto dare a Santa Marta questo pomeriggio ed anche tutte le udienze in programma domani e dopodomani.

In un'altra occasione, per un piccolo intervento agli occhi, era stato lo stesso Francesco a preannunciarlo un anno prima nel corso di una visita al carcere Regina Coeli, dicendo ai detenuti che l'anno successivo si sarebbe dovuto operare perché "uno sguardo rinnovato fa del bene perché, per esempio, alla mia età arrivano le cataratte e non si vede bene la realtà".