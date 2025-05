Dal Papa 500 euro ai dipendenti e 5mila cornetti ai clochard. E il fratello va da Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Papa Leone XIV, secondo quanto rivela l'Ansa, ha ripristinato la gratifica di 500 euro ai dipendenti vaticani per l'elezione del nuovo Papa, una tradizione dei pontefici romani che Bergoglio aveva archiviato. Dipendenti che papa Prevost incontrerà proprio domani in udienza.

Questa mattina, il nuovo papa ha donato 5mila croissant ai clochard di Roma come segno di amicizia sempre in occasione dell'inizio ufficiale del pontificato. Un gesto reso possibile dall'associazione Amitié France Italie, presieduta da Paolo Celi che collabora da anni con l'Elemosineria apostolica e che Papa Francesco aveva nominato membro della Famiglia Pontificia in qualità di Gentiluomo. Celi, proprio come Papa Leone XVI, è molto devoto a Santa Rita da Cascia, la "santa degli impossibili" che fu un importante monaca agostiniana e e che oggi è patrona di Nizza, la città dove vive e opera il presidente dell'associazione.

Pochi giorni fa, invece, il presidente Donald Trump e il vicepresidente J.D. Vance hanno incontrato alla Casa Bianca il fratello maggiore di Papa Leone XIV Louis Prevost e sua moglie Deborah Prevost. Margo Martin, assistente speciale e consigliera per la comunicazione di Trump, ha definito l'incontro "fantastico" in un post su X dove ha condiviso una foto che ritrae il presidente, il vicepresidente e i coniugi Prevost nello Studio Ovale. Il fratello del papa è un noto sostenitore del movimento Maga ("Make America Great Again") e del presidente Trump il quale ha dichiarato:"Mi piace il papa e mi piace suo fratello".

Louis, infatti, sarebbe autore di una serie di post su Facebook che rivelano il suo disprezzo per i Democratici e il pieno sostegno al presidente. In un post avrebbe condiviso un video di Pelosi che parlava nel 1996 con la didascalia: "Questi fottuti liberal che si lamentano dei dazi sono semplicemente assurdi”.

Durissimo il commento di Prevost senior: “Ascoltate cosa ha da dire questa vecchia ubriacona (“drunken cunt" quest’ultimo epiteto utilizzato per descrivere in maniera offensiva l’organo sessuale femminile) a metà degli anni '90, molto prima che suo marito iniziasse a frequentare Grindr”. In altri post, invece, ha chiesto l'arresto dei Democratici per tradimento dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.