Papa Leone XIV, ecco qual è lo stipendio che spetta al Pontefice

Ascolta ora 00:00 00:00

In tempi di Conclave si è parlato dello stipendio percepito da Cardinali e Vescovi, ma cosa sappiamo del Papa? In realtà, il capo supremo della Chiesa cattolica romana non percepisce una normale retribuzione come molti invece credono. Vi sono delle tradizioni da rispettare che fanno in modo che lo Stato Vaticano provveda alla sussitenza del Pontefice, ma il resto sta alle decisioni di quest'ultimo.

Papa Ratzinger, ad esempio, percepiva uno stipendio di 2.500 euro. Poi, con l'arrivo di Papa Francesco e il suo desiderio di una Chiesa più sobria, molto è cambiato. Fin dal suo insediamento, avvenuto il 13 marzo 2013, Bergoglio ha rinunciato al suo stipendio, dando un forte segnale di cambiamento di rotta. Nonostante ciò, il Pontefice ha sempre potuto attingere all'occorrenza all'Obolo di San Pietro, ossia un fondo depositato presso lo Ior in cui convergono tutte le donazioni befefiche mirate a sostenere la Chiesa.

Bisogna comprendere, dunque, che il ruolo del Santo Padre viene a tutti gli effetti considerato come un servizio spirituale e pastorale. Non si tratta di un impego per il quale è prevista una vera e propria retribuzione. È, di fatto, il Vaticano a provvedere alle necessità del Pontefice, siano queste vitto, alloggio, o assistenza sanitaria. Sempre il Vaticano si occupa dei viaggi del capo della Chiesa, e della sua sicurezza. Le spese complessive si aggirano intorno ai 14 milioni di euro. C'è poi la cifra di 2.500 euro a cui avrebbe diritto, ma, come abbiamo visto con Papa Francesco, c'è anche la possibilità di rinunciare. Restando coerente con il suo credo, Papa Bergoglio scelse come alloggio Domus Sanctae Marthae al posto del Palazzo Apostolico, la residenza ufficiale del Pontefice.

Come si

comporterà? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Il nuovo Pontefice potrebbe scegliere di mantere la possibilità di percepire il compenso mensile, oppure seguire le orme del suo predecessore.