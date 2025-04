Il Papa mette in mostra tutta la sua sofferenza

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ennesimo fuori programma, senza paura di mostrare l'uomo. L'essere umano in lotta contro la malattia, il pastore che con le sue fragilità sta in mezzo al gregge. Papa Francesco ha lasciato tutti a bocca aperta ieri mattina quando a sorpresa è arrivato nella Basilica di San Pietro: accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, da un aiutante di camera e dagli uomini della Gendarmeria Vaticana, Bergoglio ha voluto verificare i lavori di restauro dei monumenti funebri dei Papi Paolo III e Urbano VIII che saranno presentati stamattina alla stampa nel corso di una conferenza. Sulla sedia a rotelle, con l'ausilio dell'ossigeno e senza la talare bianca, Francesco si è presentato con un poncho argentino e i pantaloni neri, in tenuta da convalescenza, sorridente e disponibile a salutare tutti i pellegrini che lo hanno visto arrivare all'improvviso. Alcuni di loro, in un primo momento, non avevano capito che quell'uomo sulla sedia a rotelle fosse proprio il Papa: abituati a vederlo vestito di bianco non hanno creduto ai loro occhi quando si son resi conto di essere di fronte proprio a Jorge Mario Bergoglio. Una scelta consapevole che punta ancora una volta i riflettori sul tema della malattia e della vicinanza a chi è sofferente. Francesco ha cercato il contatto con la gente, ha anche salutato e ringraziato una delle restauratrici della Basilica di San Pietro, poi si è raccolto in preghiera sulla tomba di San Pio X. Solo pochi minuti, poi il rientro a Santa Marta dove Bergoglio ha continuato le terapie e la fisioterapia respiratoria e motoria.

In migliaia hanno fotografato e ripreso con i cellulari il Papa in quella veste inedita, nessuno lo avevo mai visto così pubblicamente, tanto che le immagini di Francesco in abiti civili hanno fatto subito il giro del mondo.