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Vaticano

Parolin sull’intervento del Papa: “Un fulmine a ciel sereno ma siamo fiduciosi”. Tutto pronto per il ricovero al Gemelli

“Abbiamo parlato con molta serenità. Se sono preoccupato? Sì, perché non mi aspettavo certo una cosa del genere” le parole del cardinale Segretario di Stato

Redazione web
papa Gemelli
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Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l’annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere questo problema. Siamo fiduciosi ma ovviamente lo accompagniamo con la nostra preghiera”. Così il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, parla delle condizioni di salute di Leone XIV.

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La serenità del Pontefice

Parolin ha spiegato di aver visto il Papa ieri sera: “Abbiamo parlato con molta serenità. Se sono preoccupato? Sì, perché non mi aspettavo certo una cosa del genere”. Parolin spiega che l’annuncio è stato un fulmine a ciel sereno anche nella Santa Sede: “Nessuno se lo aspettava”.

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Oggi il ricovero al Gemelli

Intanto, l’appartamento papale al decimo piano è pronto, come anche la sala operatoria. Il Policlinico Gemelli di Roma si prepara ad accogliere Leone XIV oggi in tarda mattinata. Obiettivo è asportare quel nodulo al polmone allo stato iniziale e circoscritto, come detto dallo stesso Pontefice domenica all’Angelus, nei tempi più brevi possibili per consentire a Leone un ritorno veloce alla sua quotidianità. Tutto, ovviamente, dipenderà dall’esito dell’intervento e dalla successiva biopsia.

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