Papa Francesco al Concistoro con vistoso ematoma sotto al mento. Cosa è successo

Fedeli in apprensione per le condizioni di salute di papa Francesco che quest'oggi si è presentato con un vistoso ematoma sul mento. La Santa Sede si è affrettata a dare rassicurazioni, ma resta comunque una certa preoccupazione.

Le voci hanno cominciato a diffondersi nella giornata di oggi, sabato 7 dicembre, quando papa Francesco, nel corso del concistoro, si è presentato nella Basilica di San Pietro attirando l'attenzione dei fedeli. Il Santo Padre aveva un esteso ematoma sul mento, per la precisione sul lato destro del volto, e ciò non è sfuggito a chi ha posato lo sguardo su di lui.

Dal momento che di recente papa Francesco ha accusato diversi problemi di salute, i fedeli hanno subito espresso una certa preoccupazione per le sue condizioni. Si è poi appreso che il Pontefice aveva il vistoso ematoma sotto il mento già ieri, quando ha ricevuto in udienza le suore Carmelitane; in quell'occasione, tuttavia, il livido è stato meno notato perché nascosto da un cerotto. Nel corso del suo intervento di oggi, invece, la macchia scura non è sfuggita all'occhio delle telecamere vaticane, che hanno comunque cercato di non insistere troppo con le inquadrature nel corso della messa.

Nel corso del concistoro di oggi, papa Bergoglio ha nominato ventuno nuovi cardinali (di cui venti elettori). C'è poi stata l'imposizione della berretta, seguita dalla consegna dell'anello e dall'assegnazione del Titolo o Diaconia. Fra i nuovi cardinali figurano cinque italiani.

Il grande clamore provocato dalle immagini del papa ha convinto la Santa Sede a fornire delle spiegazioni.

