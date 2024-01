"Ho provato a dire a Ratzinger...". La rivelazione di padre Georg

Padre Georg Ganswein in Italia a un anno dalla morte di Benedetto XVI. Già segretario particolare di papa Ratzinger, l'ex prefetto della Casa pontificia ha trascorso la festa dell'Epifania a Bergamo, nella parrocchia del Sacro Cuore su invito del parroco, don Daniel Boscaglia. Una data speciale per il religioso, l'undicesimo anniversario di ordinazione episcopale. Un'occasione speciale per ricordare l'ex pontefice tedesco, a partire dalle dimissioni e dai dialoghi privati di quei giorni: "Fu un colpo durissimo. Gli dissi ‘Santo Padre, non può farlo’. Ma mi spiegò che aveva lottato e aveva sofferto, ma non aveva più le forze fisiche e psichiche per esercitare quella responsabilità. Non c’entrano le lobby gay, lo Ior, la pedofilia, Vatileaks - ha proseguito padre Georg - Non è fuggito, non ha detto ‘ne ho le tasche piene’, ma ha rinunciato per amore di Dio e della Chiesa" .

"Aveva detto fin dall’inizio ‘il mio pontificato sarà breve’ per l’età, e dopo la rinuncia era convinto che non avrebbe vissuto più di un anno" , ha aggiunto padre Georg, come riferito dal Corriere della Sera. L'ex segretario di Ratzinger ha preferito dribblare le domande su papa Francesco - Bergoglio lo ha cacciato dal Vaticano, spedendolo in Germania - per poi soffermarsi sui rapporti tra il pontefice emerito e papa Giovanni Paolo II. Non sono mancate le frizioni, ha ammesso padre Georg, ma i due parlavano almeno una volta la settimana: "C'erano differenze sugli incontri di Assisi, le canonizzazioni e altre questioni, ma discutendo le superavano" . Secondo monsignor Ganswein senza Ratzinger il pontificato di Giovanni Paolo II non sarebbe stato lo stesso: "Per lui è stato un amico fidato e lo ha riconosciuto pubblicamente”.

