Qual è la storia della papamobile usata al corteo funebre

Il lungo corteo funebre per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco si è concluso lungo un percorso di 5,5 km che da Piazza San Pietro è giunto alla Basilica di Santa Maria Maggiore dove Bergoglio riposerà per sempre come dalle volontà che ha lasciato nella sua vita terrena. Durante il tragitto, però, non è ovviamente potuta passare inosservata la papamobile bianca con una grande targa di colore rosso "SCV 1", ossia "Stato di Città del Vaticano" dove è stata trasportata la bara.

Le origini della papamobile

Perfettamente in linea con l'atteggiamento che il pontefice ha sempre avuto nel corso della sua vita verso i mezzi che servivano per i suoi spostamenti (ricordiamo i tragitti storici nel centro di Roma a bordo di auto non sempre così nuove e fiammanti come una Ford Focus piuttosto datata o una classica Fiat 500 L), per il trasporto del feretro è stata usato un pick-up riadattato per questa occasione come carro funebre.

Dove fu usato il pick-up

Nel dettaglio, si tratta di un Dodge Ram giù utilizzato nel viaggio che Papa Francesco fece in Messico nel 2016 (dal 12 al 18 febbraio) e acquistato come veicolo usato per la cifra di circa 15mila euro. In occasione delle celebrazioni delle relazioni diplomatiche tra il Paese messicano e il Vaticano, 25 anni, un anno dopo fu regalato a Bergoglio diventando la sua papamobile.

Prodotto dalla casa americana Dodge che fa parte del gruppo Chrysler Corporation, fu prodotto per la prima volta nel 1981 come erede della serie "Dodge D" rappresentando tra i più importanti modelli di questo segmento molto venduti e popolari in Nord America. Già dal 2009, però, il Ram non ha più il marchio Dodge ma fa parte del ramo indipendente Ram Trucks che si posiziona nel mercato soltanto per veicoli commerciali e pick-up.

Il Dodge Ram 1500 'classic' è stato costruito fino allo scorso anno non soltanto in Michigan ma anche nella località di Saltillo (a Coahuila, in Messico) proponendo tre diverse motorizzazioni e tutte con un cambio automatico a 8 rapporti. Per gli amanti del settore, stiamo parlando di un modello benzina V6 da 3,6 litri, di un Hemi V8 da 5,7 litri e dell'EcoDiesel V6 3,0 litri che ha origini italiane.

Non è stata certamente l'unica papamobile

usata da Papa Francesco: l'ultima in ordine cronologico, vista la sua attenzione al "green", è stata una Mercedes Classe G elettrica utilizzta per le uscite pubbliche con una potenza di 432 kw e un'autonomia vicina ai 500 km.