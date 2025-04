Funerali di Papa Francesco, a Roma anche Zelensky. Fedeli in coda dall'alba | Diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci saranno tutti, o quasi, oggi a Roma per il funerale di Papa Francesco. Dopo alcune incertezze, questa mattina all'alba è arrivato anche Volodymyr Zelensky. La maggior parte dei Capi di Stato sono a Roma da ieri sera, alcuni di loro hanno reso omaggio al Pontefice prima che la bara venisse chiusa.

I funerali inizieranno alle 10 e sono attese in tutto 160 delegazioni. Dall'alba i fedeli si sono messi in coda per entrare in piazza ma non tutti potranno esserci, per questo motivo sono stati piazzati numerosi maxi schermi in varie parti di Roma.

