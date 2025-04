"Smarriti, ma accogliamo l'eredità di Francesco". L'omelia di Parolin ai 200mila di San Pietro

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel secondo giorno dei Novendiali, il cardinale Pietro Parolin ha presieduto la messa in suffragio di Papa Francesco in piazza San Pietro. Le celebrazioni dei Novendiali sono aperte a tutti, ma prevedono, ogni giorno, la partecipazione di un gruppo diverso, " tenuto conto dei suoi legami con il Romano Pontefice ", come stabilisce l'Ordo Exsequiarium Romani Pontificis. Oggi, infatti, l'invito è stato rivolto ai dipendenti ai fedeli e ai dipendenti del Vaticano. Hanno partecipato alle celebrazioni anche i giovani del Giubileo degli adolescenti. Sono 200mila le persone in piazza San Pietro.

" L'immagine iniziale che il Vangelo ci offre in questa domenica può rappresentare bene anche lo stato d'animo di tutti noi, della Chiesa e del mondo intero. Il Pastore che il Signore ha donato al suo popolo, Papa Francesco, ha terminato la sua vita terrena e ci ha lasciati. Il dolore per la sua dipartita, il senso di tristezza che ci assale, il turbamento che avvertiamo nel cuore, la sensazione di smarrimento: stiamo vivendo tutto questo, come gli apostoli addolorati per la morte del Signore ", ha detto il cardinale durante l'omelia. " Eppure, il Vangelo ci dice che proprio in questi momenti di oscurità il Signore viene a noi con la luce della risurrezione, per rischiarare i nostri cuori. Papa Francesco ce lo ha ricordato fin dalla sua elezione e ce lo ha ripetuto spesso, mettendo al centro del pontificato quella gioia del Vangelo ", ha detto ancora il cardinale.

Rivolgendosi ai giovanissimi della piazza, il cardinale Parolin ha detto loro che Papa Francesco " avrebbe desiderato incontrarvi, guardarvi negli occhi, passare in mezzo a voi per salutarvi ".

che ci sostiene nell’ora della prova e della tristezza, oggi è qualcosa che si può quasi toccare in questa piazza; la si vede impressa soprattutto nei vostri volti, cari ragazzi e adolescenti che siete venuti da tutto il mondo a celebrare il Giubileo. Venite da tante parti: da tutte le Diocesi d’Italia, dall’Europa, dagli Stati Uniti all’America Latina, dall’Africa all’Asia, dagli Emirati Arabi… Con voi è realmente presente il mondo intero

La gioia pasquale, ha aggiunto Parolin, "".