Gli sciacalli pure in piazza San Pietro: cosa è successo ai fedeli

In una Piazza San Pietro gremita di fedeli per assistere all'ultimo saluto a Benedetto XVI, il loro afflusso è incessante da questa mattina elle 7 quando si sono messi in fila per entrare sul sagrato dopo il doppio controllo delle forze dell'ordine a colpi di metal detector e rapiscan. Il problema, però, ha riguardato un gruppo di essi arrivati con un foglio in mano e convinti di avere diritto a un posto a sedere durante la celebrazione della Messa.

"Sono stati truffati"

Lo sconforto, però, prende subito il sopravvento: si tratta di una truffa bella e buona fatta online ai loro danni: i gendarmi, infatti, hanno spiegato loro che il Vaticano aveva già fatto sapere con un comunicato stampa che per la partecipazione non sarebbero stati previsti biglietti oltre a tutte le indicazioni sull'esposizione e le esequie. Per accedere alla piazza e all'interno della basilica, quindi, bisognava soltanto arrivare in tempo e non acquistare nulla: è stata quindi inutile la protesta e la rivendicazione del loro diritto a entrare. " Sono stati truffati ", hanno spiegato i gendarmi agli organi di stampa.

Bloccati alcuni fedeli

In una giornata con oltre 100mila persone in Piazza San Pietro, oltre ai truffati c'è anche chi ha pensato bene di fare il furbo provando a saltare i controlli ma sono stati bloccate dai carabinieri. L'Agi ha spiegato che alcune persone sono state fermate dopo aver oltrepassato il colonnato. Le misure di sicurezza per un evento seguito in tutto il mondo sono ovviamente enormi ed è per questo che centinaia di oggetti come ombrelli, deodoranti, borracce ma anche schiume da barba, bastoni per il selfie e sedie portatili pieghevoli sono stati sequestrati ai controlli per il divieto assoluto di essere introdotti in basilica. Tra gli altri oggetti (del tutto inappropriati visto l'evento) sono stati sequestrati anche apribottiglie, profumi e disinfettanti per le mani.

L'omelia del Papa