Vaticano, Pignatone dà le dimissioni da presidente del tribunale del Papa: raggiunti limiti d'età

Giuseppe Pignatone, ex procuratore capo di Roma, lascia la sua carica di Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. La notizia è stata resa nota stamani - mercoledì 11 dicembre - dalla Santa Sede. Il magistrato ha raggiunto i limiti d'età che gli consentivano di mantenere il proprio ruolo, e a partire dalla fine di questo anno sarà ufficialmente in pensione.

Le dimissioni

Stando a quanto riferito alle agenzie di stampa, Pignatone avrebbe maturato questa decisione avendo raggiunto i limiti d'età fissati per la magistratura vaticana. Rispettando le regole, il magistrato ha quindi provveduto a presentare le proprie dimissioni. "Ringraziandolo per il servizio reso in questi anni, nel pomeriggio di ieri Papa Francesco ha accettato le dimissioni a far data dal 31 dicembre" , hanno fatto sapere i portavoce del Vaticano. A partire dal prossimo 31 dicembre 2024, Giuseppe Pignatone non ricoprirà più la carica di presidente del Tribunale del Vaticano.

Chi è Giuseppe Pignatone

Nato a Caltanissetta l'8 maggio 1949, Pignatoni si è laureato in Giurisprudenza 1971 presso l'università di Palermo. Dopo l'incarico come pretore di Caltanissetta, è stato nominato procuratore di Reggio Calabria nel 2008. Nel 2012 il Csm lo ha scelto come procuratore di Roma. Un incarico ricoperto fra il 2012 e il 2019.

Pignatone è stato poi nominato presidente del Tribunale del Vaticano da papa Bergoglio nel 2019, subentrando a

Giuseppe Dalla Torre. In questi anni di mandato il magistrato ha seguito diversi casi importanti, come quello relativo alla gestione dei fondi di proprietà della Santa Sede. Sono 86 le udienze che lo hanno visto impegnato.