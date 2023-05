"Francesco a Saxa Rubra per un'intervista": la prima volta in Rai per un pontefice

Ha voluto tenere fede a un impegno preso con il programma della Cei 'A Sua Immagine', poi rimandato a causa del ricovero al Gemelli dello scorso 29 marzo: Papa Francesco si è recato questo pomeriggio negli studi della Rai di Saxa Rubra per concedere un'intervista. Un evento storico, dato che un pontefice prima di oggi non era mai stato ospite di uno studio televisivo.

L'arrivo

Bergoglio è arrivato a destinazione poco dopo l'ora di pranzo, a bordo di una 500 bianca: tanta la curiosità tra il personale e i dipendenti di Saxa Rubra, che lo hanno raggiunto per scattare delle foto o registrare un video. Una volta salito sulla sedia a rotelle, prima di recarsi in studio, il vescovo di Roma ha voluto rivolgere un saluto particolare a tutti i presenti

"La presenza di Papa Francesco negli studi della Rai è un evento storico per l'azienda e un momento di grande intensità e significato" , hanno commentato i vertici dell'azienda, la presidente Marinella Soldi e l'amministratore delegato Roberto Sergio. "Il Santo Padre ha la capacità di toccare il cuore di tutti noi, credenti e non credenti, con la sua straordinaria empatia e la forza del suo messaggio e di valori universali come la pace, la carità, l'inclusione. Ricorderemo con vera emozione questo momento".

L'intervista

Al centro dell'intervista, che verrà trasmessa alle ore 9:40 della prossima domenica 4 giugno, il tema delle difficoltà della vita e quello della pace, obiettivo da perseguire sempre, secondo Bergoglio: "Con la pace si guadagna sempre e con la guerra si perde tutto" , ha detto il pontefice, citando il radiomessaggio di Pio XII dell'agosto del 1939.

Bergoglio ha quindi "parlato dei grandi temi legati a questo momento storico con un appello per la pace, delle difficoltà che ciascuno incontra nell'esistenza quotidiana, dell'aggressività che pervade la vita sociale e, infine, del ruolo che la comunicazione e l'informazione devono svolgere in questo scenario" , riferisce in un comunicato la stessa Rai.

Oltre alla conduttrice Lorena Bianchetti anche Agnese Rondi, suora del Cottolengo, con cui il papa ha parlato del disagio contemporaneo, che si può contrastare solo con "la forza della vita" . L'argomento viene affrontato con l'esempio di "Fausto Desalu, campione olimpico nella staffetta 4x100 metri, nato da immigrati, accolto in Italia e cresciuto fino al titolo mondiale" , quello di "Serena e Matteo, coppia di giovani genitori che hanno incontrato Papa Francesco al Gemelli in occasione del suo ricovero e che si sono affidati al suo abbraccio nel momento della morte della loro bambina" , di "Diana Gini, giovane che ha superato il bullismo grazie alla famiglia" , e di "Nicolò Govoni, ex 'scapestrato' che ha trovato la sua strada in un viaggio in India" , ed è oggi punto di riferimento di una onlus che crea scuole popolari nel mondo nonché candidato al Nobel per la pace.

Dopo aver ascoltato le varie testimonianze, Bergoglio ha fatto una riflessione "sulla sua vocazione mariana, sulle radici familiari da cui questa è nata e sulla voce di Maria nel mondo contemporaneo".

I commenti

"Papa Francesco intervistato in Rai, rappresenta un evento storico - la prima volta di un pontefice in uno studio televisivo - è l'esempio di un nuovo percorso di valore" , scrivono in una nota congiunta i componenti della Lega in Commisione parlamentare di Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli. "Con la nuova gestione della televisione pubblica, si inaugura anche un nuovo cammino che ha già riflessi internazionali e di prestigio".