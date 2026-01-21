Vecchioni: "Basta stigmi sulla malattia mentale"

"Era una persona straordinaria, un poeta, innamorato della vita. Ha combattuto per lunghi anni ma c'era una barriera tra lui e il mondo che non ha mai abbattuto". É intitolata al figlio Arrigo, morto suicida a 36 anni il 18 aprile del 2023, la "Fondazione Vecchioni" presentata ufficialmente ieri a Palazzo Marino dal papà Roberto e la mamma Daria Colombo, presidente, la sorella Francesca Vecchioni, vice. Soffriva di un disturbo bipolare e la Fondazione "nasce per trasformare il dolore in un impegno condiviso - spiega il cantante -, le malattie mentali che sembrano essere la Cenerentola dei disturbi sono frequentissime, vogliamo sostenere i giovani che ne soffrono e le loro famiglie". La missione principale della Fondazione, sottolinea Daria Colombo, è "combattere lo stigma nei confronti della malattia mentale, perchè anche di vergogna si muore. Quando parlo della nostra esperienza cala il sipario della vergogna, ogni persona mi racconta la propria storia, da chi lavora nella bottega di fronte a casa all'attrice famosa, in ogni famiglia ci sono dei casi. E Arrigo ha combattuto come un guerriero ma abbiamo toccato con mano l'insufficienza dell'offerta sanitaria. Liste d'attesa inaccessibili, persone che finiscono per restare in famiglia o in strutture inadeguate. Ci è capitato di provare una profodna solitudine. E se i figli sono maggiorenni, i genitori sono esclusi da un progetto terapeutico. Nei paesi sassoni vengono affiancati invece da un terapeuta quando viene diagnosticata la malattia al figlio". Cita alcuni numeri dell'emergenza. Secondo l'Istituto superiore della Sanità la seconda causa di morte tra i 15 e i 29 anni, dopo gli incidenti stradali, è il suicidio (20%), nell'Ue 11 milioni di persone soffrono di disturbi mentali e il 13% sono giovani. Per il sindaco Beppe Sala e l'assessore al Welfare Lamberto Bertolè il supporto della Fondazione "può diventare decisivo".

Primo progetto, la partnership con Radio Italia Live, al concertone del 15 maggio in piazza Duomo "gli artisti sul palco parleranno di malattia mentale, per i ragazzi può essere più utile di tanti convegni" sottolinea Colombo.