5 posti da visitare in Puglia

La Puglia è uno straordinario mosaico di linguaggi, tradizioni, storia, cibo e luoghi. Visitare questa regione significa immergersi in un arcobaleno variopinto, all'interno del quale le sfumature e le eccezioni sono la regola. Ci si può accostare alla Puglia solo con mente aperta, rifuggendo lo stereotipo del sole e del mare ma rifugiandosi nel bello oggettivo, creato dalla natura stessa e dall'uomo.

Castel del Monte

Il Sud Italia, grazie alla presenza di Federico II di Svevia è stato precursore nella politica e nella cultura di molte tematiche ancora attuali. Lo stesso imperatore fu poeta e personaggio inafferrabile nel suo mistero. In questo quadro si inserisce la costruzione, nel XIII secolo, di Castel del Monte ad Andria: forse il più celebre castello d'Italia, non fosse altro che si trova sulle monete da un centesimo di euro. Castel del Monte è un connubio di elementi architettonici dall'apparenza quasi esoterica, in cui il retroterra culturale della Puglia viene valorizzato e diventa un unicum. Gli orari di apertura variano in base alla stagione, per cui conviene consultare il sito dei Beni Culturali. Il biglietto costa 9 euro ma sono presenti agevolazioni.

Grotte di Castellana

In località Castellana Grotte si trovano le grotte di Castellana. Pardon la tautologia: queste grotte sono così affascinanti da rappresentare uno dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. E si trovano in Italia quindi è un bel vantaggio. Un sottosuolo pieno di stalattiti e stalagmiti con delle luci esterne che penetrano nelle caverne sono lo scenario naturale che ospita una vasta biodiversità tra cui coleotteri, scorpioni, crostacei e naturalmente pipistrelli. Gli orari cambiano di mese in mese, per cui vanno controllati sul sito ufficiale. Il biglietto costa 18 euro ma sono previste riduzioni.

Cattedrale di Otranto

Otranto è una delle città d'Italia in cui si incontra la storia. Teatro, nel 1480-81, dell'invasione turca, la città ospita una quantità di luoghi interessanti da visitare. Il suo cuore è però la cattedrale di Santa Maria Annunziata, che si trova nella parte antica di Otranto. Costruita nell'XI secolo prevalentemente in stile romanico, è stata in realtà rimaneggiata a seguito della morte e della distruzione causata appunto durante l'invasione turca. Tutto qui ha il fascino dell'antico e del simbolico: dal mosaico di Pantaleone ai resti degli 800 Martiri, passando per una cripta con colonne molto particolari. Non solo un luogo di storia ma un luogo di fede e un luogo di bellezza.

Castello di Monopoli

Carlo V fu l'imperatore sul cui regno non tramontava mai il sole. Durante il suo impero fece costruire diverse fortezze: una di queste è il castello di Monopoli che porta il suo nome, edificato nel XVI secolo in piena dominazione spagnola. Il castello non aveva solo una funzione difensiva, ma era anche un edificio pensato per affermare il potere dell’imperatore. È costituito da bastioni pentagonali, possenti mura e un’imponente torre, mentre all'interno si trova una sala d'armi e una chiesa rupestre dedicata a San Nicola de Pinna. Il castello è aperto tutti i giorni dalle 10 del mattino a mezzanotte.

Foresta umbra

Nonostante il nome, la riserva naturale Foresta Umbra si trova in Puglia all'interno del Parco nazionale del Gargano, ovvero in provincia di Foggia. Si tratta di un'area di 15.000 ettari in cui poter fare escursioni e trovare con una grande biodiversità, a partire dalle tipologie di faggi presenti. Esistono tuttavia anche aceri, carpini, cerri, querce, tigli, lecci, mentre tra gli animali possono essere avvistati caprioli, daini, tassi, volpi, cinghiali, sparvieri, nibbi, allocchi, barbagianni, gazze, capinere, usignoli, e molto altro.