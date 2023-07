Anghiari, il capolavoro scomparso di Leonardo

Se chiedete a un toscano cosa pensi davvero della sua terra, non potrà che rispondervi che, almeno per lui, è il posto più bello al mondo. Anche se ho viaggiato abbastanza da sapere che ci sono posti su questa palla azzurra e verde che sono ancora più splendidi, sono ancora convinto che non ci sia regione al mondo che abbia la stessa densità di cose meravigliose al suo interno. Vi serve una prova? Pensate agli angoli meno conosciuti di questa terra, quelli che i turisti di solito ignorano, che non troverete mai sulle copertine delle riviste patinate.

Tra Arezzo e il confine con l'Umbria, ad esempio, c'è un'affascinante vallata piena zeppa di villaggi pittoreschi, castelli, conventi, chiese e molto altro, la Val Tiberina. Anche se certo non è popolare come le città d'arte, ha al proprio interno un delizioso villaggio diventato famoso per essere il posto dove si combattè una delle battaglie più importanti del Quattrocento e dove uno dei più grandi artisti della storia commise uno dei suoi errori più gravi.

Ecco perché questa settimana, What's Up Tuscany vi porta ad Anghiari per raccontarvi tutto quel che c'è da sapere di questo delizioso paesino, la sua storia e tutto quel che si può fare e vedere in questa splendida valle. ASCOLTA LA STORIA





Se ascolterete la puntata intera, vi racconterò come la vittoria fu così importante da convincere i governanti di Firenze ad ingaggiare l'artista più famoso del mondo, Leonardo da Vinci, per rappresentarla sulle pareti del cuore pulsante della città, lo splendido Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il genio di Vinci, però, volle sperimentare una tecnica all'avanguardia e fece un casino immondo, abbastanza da essere licenziato in tronco. 60 anni dopo ci sarebbe voluto un altro grande artista, l'aretino Giorgio Vasari, per cancellare la memoria del fallimento e realizzare l'affresco che abbiamo davanti agli occhi oggi.

Questo fu abbastanza per far nascere la leggenda del capolavoro scomparso. Anche se studi moderni hanno provato che Leonardo non fece in tempo a dipingere un bel niente, Anghiari ha dedicato comunque un interessante museo alla battaglia e al dipinto che l'avrebbe dovuta immortalare per i posteri. Questo villaggio ha molte altre cose da offrire, dalle pittoresche stradine del centro storico ad un'antica fabbrica di tessuti che è aperta al pubblico.

Nell'ultimo capitolo, poi, vi darò qualche consiglio pratico, dai migliori ristoranti dove mangiare al castello infestato dai fantasmi non troppo lontano fino all'aggiunta più recente in questa vallata, il lago più grande della Toscana.

Sicuramente non è famosa come altre cittadine toscane ma Anghiari e la Val Tiberina offrono uno spaccato nell'anima più genuina di questa terra. La prossima volta che verrete a trovarci, pensate a passarci qualche giorno. Non ve ne pentirete.

