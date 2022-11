Benessere, relax, cultura, golf, burraco, bridge e incontri con tutti i vostri giornalisti ad Abano Terme (Padova)

DAL 29 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 2023 PER SETTE NOTTI CON LA POSSIBILITA’ DI ANTICIPARE O DI PROLUNGARE IL SOGGIORNO INVITEREMO ANCHE MOLTI ESPONENTI DI SPICCO DEL NUOVO GOVERNO

Dopo il successo degli ultimi undici anni e con in più la gioia di un governo del Paese di centrodestra, rilanciamo con entusiasmo il XII meeting dei lettori ospiti al Mioni Pezzato di Abano Terme. Anche quest’anno potremo godere appieno, in un ambiente ormai più che famigliare, di un Mioni Pezzato con la sua accoglienza, il suo ristorante con un nuovo chef e tutta la nuova grande zona delle saune. Sempre impareggiabile il Giardino Termale: un centro curativo e wellness all’avanguardia, sei piscine termali immerse in un parco di 20.000 mq, 16 vasche a differenti temperature (1.200 mq d'acqua termale calda o caldissima), più di 100 postazioni idromassaggio, un percorso termale per giocare con l’acqua e tre sale relax per rilassarsi. Il Mioni Pezzato è così pronto ad ospitarci per coniugare un soggiorno davvero rigenerante con una serie imperdibile di conferenze davvero stimolanti per la prossima «Festa dei lettori del Giornale». Anche quest’anno, oltre agli incontri con i vostri giornalisti preferiti, il Giornale inviterà e intervisterà solo per voi, nelle varie serate, politici, magistrati, sportivi e intellettuali. E con il vantaggio di avere finalmente un Governo «amico» ospiteremo politici di alto livello e anche qualche ministro. Sarà, come ogni anno, grande il piacere di trascorrere una settimana tutti insieme, lettori e giornalisti del Giornale, nel più totale relax di un ambiente famigliare, ma elegante, di un grande albergo: il Mioni Pezzato di Abano Terme, come sapete, di proprietà di fedeli lettori del nostro-vostro quotidiano. Una vacanza all’insegna della libertà: si potrà godere delle sei piscine termali, degli effetti terapeutici della fangoterapia convenzionata direttamente in albergo e del moderno centro benessere; effettuare escursioni sui colli Euganei, a Padova o a Venezia; giocare a bridge o a burraco oppure a golf nei tre magnifici campi dei dintorni.

Tutte le sere sono inoltre previsti conferenze, incontri e dibattiti su vari temi: storici, politici, culturali, sportivi e di attualità. Presenti molte firme del vostro quotidiano, tra cui il direttore Augusto Minzolini, i vicedirettori Francesco Del Vigo e Marco Zucchetti, il caporedattore della Cronaca di Milano Giannino della Frattina, Marco Pietro Lombardo, Marcello Zacchè, Stefano Zurlo, gli inviati di guerra Fausto Biloslavo, Gian Micalessin. Non mancheranno, come tutti gli anni, amici come Adele Perego e Stefano Passaquindici. E ci saranno anche incontri su sport e cultura con le nostre firme più importanti. Anche loro pronti a raccontare e, soprattutto, ad ascoltare i vostri consigli e le vostre domande. E, ovviamente, serate di convivialità tra il «popolo dei lettori del Giornale». Diverse le possibilità di ospitalità, sempre in pensione completa con cena di gala, cocktail di benvenuto, kit spa, utilizzo delle strutture termali. Tariffe speciali per i nostri lettori per il pacchetto base di sette notti da 990 euro in camera «smart». L’hotel organizza, su richiesta, anche trasferimenti da e per la stazione di Padova e/o l’aeroporto di Verona e Venezia. Se volete un consiglio, non aspettate il programma definitivo degli incontri prima di prenotare perché poi non troverete più posto. E ricordatevi che le camere singole a disposizione sono solo una decina. Inviate subito la vostra mail per prenotare!

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Hotel Terme Mioni Pezzato, tel. 049.8668377; info@ hotelmionipezzato.it.