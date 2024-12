Capodanno last minute: ecco dove andare

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Capodanno rappresenta un’occasione speciale per vivere momenti indimenticabili, salutare l’anno passato e dare il benvenuto al nuovo in grande stile. Dalle città europee più iconiche ai piccoli borghi carichi di atmosfera, ecco dieci mete da considerare per celebrare l’inizio del 2025, con dettagli utili sui costi per organizzare al meglio la serata.

Amsterdam

Cominciamo da Amsterdam, dove il fascino dell’Amsterdam Light Festival crea un’atmosfera unica. Le strade e i canali sono illuminati da opere d’arte luminose che possono essere ammirate gratuitamente. Per chi desidera aggiungere un tocco speciale alla serata, un tour serale lungo i canali permette di osservare le installazioni da un punto di vista privilegiato, con prezzi che variano tra i 20 e i 50 euro.

Orvieto

Orvieto è invece il luogo perfetto per gli amanti della musica jazz. Durante l’Umbria Jazz Winter, la città si trasforma in un palcoscenico musicale, con ritmi di jazz, funky e gospel che animano le sue vie medievali. Il Gran Cenone di Fine Anno al Palazzo del Popolo offre una serata elegante e completa, con costi che vanno dai 120 ai 200 euro a persona, inclusi spettacoli e cucina gourmet.

Madrid

Se si è alla ricerca di un’atmosfera più vivace, Madrid accoglie il nuovo anno con la tradizione dei dodici chicchi d’uva: migliaia di persone si radunano in Puerta del Sol per mangiare un chicco d’uva a ogni rintocco di mezzanotte, accompagnati da musica e spettacoli gratuiti. Per i cenoni nei ristoranti della città, i prezzi vanno dai 50 ai 100 euro a persona.

Venezia

La magia di Venezia è insuperabile: i fuochi d’artificio nel Bacino di San Marco si riflettono sulle acque della laguna, offrendo uno spettacolo gratuito visibile da diverse aree della città. Chi preferisce una serata più intima può optare per una cena in un ristorante affacciato sulla laguna, con prezzi che variano tra 50 e 150 euro.

Reykjavik

A Reykjavik, invece, il Capodanno è un mix di tradizione e natura. I falò comunitari, che si accendono in vari punti della città, offrono un’atmosfera accogliente e magica, mentre le aurore boreali rendono la notte davvero unica. La partecipazione ai falò è gratuita, ma cenare nei ristoranti islandesi richiede un budget di circa 50-100 euro.

Torino

Per chi ama le grandi feste, Torino è la scelta giusta. Piazza Castello ospita un concerto indimenticabile con artisti di fama internazionale come i Morcheeba e Malika Ayane, insieme a talenti locali. L’accesso è gratuito, previa prenotazione con una cauzione di 5 euro, che può essere rimborsata o devoluta in beneficenza.

Praga

Praga è la destinazione perfetta per chi cerca romanticismo e fascino. I fuochi d’artificio sopra il fiume Moldava offrono una vista mozzafiato, mentre i ristoranti e le crociere sul fiume propongono serate indimenticabili. I costi vanno dai 30 ai 100 euro a persona, a seconda del tipo di esperienza desiderata.

Edimburgo

A Edimburgo, l’Hogmanay è un festival unico che dura tre giorni e culmina con uno spettacolo pirotecnico sopra il castello. La suggestiva processione delle torce si svolge la sera del 30 dicembre, mentre gli eventi principali del 31 richiedono un biglietto d’ingresso che costa tra 30 e 50 euro.

Budapest

Budapest offre un Capodanno originale, combinando il relax delle sue famose terme con eventi come lo Sparty, una festa

notturna con musica elettronica. I prezzi per partecipare a questa esperienza unica si aggirano tra i 50 e gli 80 euro, mentre Piazza Vorosmarty è il luogo ideale per brindare al nuovo anno con street food e balli tradizionali.