Costa dei trabocchi: le 5 spiagge più belle

I trabocchi sono tradizionali macchine per la pesca che si trovano sui litorali di Abruzzo, Molise e parte della Puglia garganica. Si tratta di un'usanza interessante, che affonda le proprie radici nella tradizione, ma che si presenta oggi non soltanto come un retaggio del passato ma anche e soprattutto come un processo di approvvigionamento funzionale e funzionante. Per la presenza dei trabocchi c’è un tratto di litoranea in provincia di Chieti che prende il nome di Costa dei trabocchi. Ne fanno parte Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Torino di Sandro, Fossacesia, Casalbordino, Vasto, Punta Aderci, San Salvo, tutte in provincia di Chieti. Qui si trovano le cale e i lidi più disparati, tutti caratterizzati per l'appunto dai trabocchi: a un occhio che non conosce il fenomeno possono apparire dei bizzarri moli artigianali, ma dietro essi c’è una lunga storia, dato che, secondo una vulgata, sarebbero d’origine fenicia.

Ortona

A Ortona, in provincia di Chieti, insistono spiagge fondamentalmente di due tipi: sabbiose e di ciottoli. Tra cale pubbliche, talvolta impervie, e lidi attrezzati, l’acqua digrada dalle sfumature cristalline del verde e del blu, tra scogli affioranti: qui la natura appare selvaggia ma non brulla, refugium e porto per coloro che vogliono rilassarsi prendendo il sole e facendo il bagno. Non mancano suggestivi lungomare artistici e romantici.

Vasto

Vasto, sempre in provincia di Chieti, tra sabbia e scogli, possiede spiagge ancor più selvagge, in cui la vegetazione si trova a due passi dalla battigia. Un paesaggio da cartolina che ben si sposa con una cittadina dalle grandi bellezze artistiche e dalle bontà enogastronomiche: qui, dove la pesca è una delle basi dell’economia tradizionale, si possono gustare nei ristoranti locali tantissime pietanze di mare.

San Vito Chietino

Ci sono grandi e piccoli ciottoli, o sabbia a San Vito Chietino, che, come suggerisce il nome, è un altro comune della provincia di Chieti. Alle spalle della costa una deliziosa cittadina che si sviluppa in altezza, dove le case sembrano risalire una collina verdeggiante e ricolma di vegetazione profumata. Le acque sono di colore tra il verde e il turchese, donando al paesaggio un tocco di esotismo perfetto per gli scatti su Instagram.

Punta Aderci

Si trova nel territorio di Vasto: Punta Aderci è la località in cui si trova un’omonima riserva naturale caratterizzata da una vivace e interessante biodiversità. Qui si possono trovare chilometriche spiagge sabbiose in corrispondenza di coste frastagliate punteggiate da promontori. L’accesso alla riserva, della quale fanno parte del spiagge, è libero, ma se si desidera una visita guidata alla riserva stessa bisogna prenotare. Sul sito ufficiale ci sono tutte le informazioni, comprese le prescrizioni sui comportamenti che si possono o non si possono adottare in loco.

Rocca San Giovanni

Coste frastagliate ma sempre accompagnate da spiagge di sabbia bianca finissima sono le spiagge di Rocca San Giovanni. Fare il bagno qui è un’esperienza atavica di ricongiungimento con la natura, come voltarsi a guardare la riva, mentre si nuota, per ammirare la folta e coloratissima vegetazione alle spalle dei lidi.