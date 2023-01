Se il primo gennaio alzarsi con tutta calma dopo il lungo cenone di Capodanno è quasi d’obbligo, in questa giornata speciale è altrettanto importante iniziare bene il 2023 dedicandosi a una gita fuori porta o a un’attività coinvolgente e divertente da svolgere fuori casa, da soli o in compagnia.

Dove andare il primo gennaio 2023? Gli eventi fortunatamente non mancano in ogni parte d’Italia e l’offerta di manifestazioni e iniziative è molto vasta. Ecco alcune proposte pensate per chi ha voglia di fare il pieno di arte e cultura, ma non solo.

Musei gratis in tutta Italia

Il primo gennaio 2023 cade di domenica e il Ministero della Cultura ha voluto celebrare questa data con l’iniziativa #domenicalmuseo, che solo nel 2022 ha attirato circa 2milioni di visitatori. Nel giorno di Capodanno, infatti, è possibile beneficiare dell’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali, come ogni prima domenica del mese.

L’accesso è possibile negli orari di apertura relativi ai singoli luoghi, anche su prenotazione se previsto. L’elenco aggiornato delle strutture aperte il primo gennaio suddiviso per regione è disponibile sul sito web ufficiale del Ministero della Cultura.

Torino Città Dinamica

Il Comune di Torino promuove la cultura torinese in modo originale e creativo, attraverso la proiezione di immagini sulle superfici degli edifici storici in modo da ottenere spettacolari e coinvolgenti effetti visivi. Anche il primo gennaio sullo sfondo di Piazza San Carlo è possibile ammirare la prima edizione di Torino Città Dinamica, lo spettacolo di video-mapping che si compone di 1 prologo e 3 atti dedicati all’iter di trasformazione della città.

Mostre di presepi a Roma e Verona

Il primo gennaio può anche trasformarsi nell’occasione ideale per ammirare i migliori presepi d’Italia e non solo, visitando una delle rassegne allestite in diverse località della penisola. A Verona, ad esempio, fino al 22 gennaio 2023 al Palazzo della Gran Guardia è in scena la 38ª edizione della Rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione: una vasta raccolta di presepi e opere d’arte ispirati al tema della Natività provenienti da ogni parte del mondo, realizzati da esperti maestri presepisti.

Un evento simile è allestito anche a Roma, presso il Colonnato di Piazza San Pietro, dove fino all’8 gennaio 2023 è possibile ammirare l’esposizione “100 presepi in Vaticano”.

Concerto di Capodanno a Venezia

Chi si trova a Venezia il primo gennaio non può perdersi il Concerto di Capodanno al Teatro della Fenice, diretto da Daniel Harding e trasmesso anche nelle Reti Rai. Il programma musicale sarà strutturato in due parti, rispettivamente una prima esclusivamente orchestrale e una seconda dedicata al melodramma, caratterizzata da una carrellata di arie e passi corali tratte dal repertorio operistico più amato.

Il tuffo augurale di Capodanno a Napoli

Chi non teme il freddo e desidera compiere un rito originale in onore del nuovo anno può partecipare al tuffo augurale di Capodanno organizzato a Napoli. Un rito scaramantico che nasce da un’antica credenza popolare, secondo la quale l’acqua purificatrice è in grado di donare l’energia necessaria per affrontare la vita con ottimismo. L’appuntamento è quindi per il primo gennaio 2023 alle ore 12 nei pressi della Rotonda Diaz.